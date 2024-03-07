Какие процессы происходят в США и Европе: увеличились ли риски для Украины

В США продолжается эпопея с выделением помощи Украине. Администрация Байдена сумела убедить республиканцев Сената поддержать соответствующий законопроект, но спикер-трампист Палаты представителей Майк Джонсон остается непреклонным – и просто не ставит данный вариант на голосование. На этом фоне происходит активизация Европы в ракурсе поддержки Украины, а также усиления собственной безопасности из-за явного ослабления Штатов, как мирового лидера и активизации российской агрессии против демократического мира. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" данные процессы.

ЕС и США. Фото из открытых источников

Европа начинает преодолевать стратегическую растерянность

Директор Центра исследований проблем гражданского общества, эксперт СНБО в 2001-2011 гг по вопросам замороженных конфликтов в Евразии (в том числе Молдова-Приднестровье), политический аналитик Виталий Кулик поделился таким комментарием:

"Если говорить о процессах в США, то они очень динамичны – и в основном зациклены на внутреннем, на выборах. Соответственно, вся повестка крутится вокруг внутриэкономических и внутриполитических проблематик. А внешнеполитический кейс больше является раздражителем и локомотивом неких точечных кампаний. Общая рамка – не во внешней политики".

Это имеет негативную проекцию для нас, отмечает эксперт. Украина, помощь для нашей страны, становятся заложником электоральной растяжки в США.

"Республиканцы ставят выделение поддержки Украине в зависимость от победы Трампа. Они откровенного говорят в кулуарах о том, что принятие даже некого промежуточного, компромиссного варианта – маловероятно. И, скорее всего, помощь будет уже после выборов, намеченных на ноябрь. Всё это время нам придется преодолевать снарядный голод, проблемы с поддержанием экономики, ситуацию, связанную с общей динамикой на фронтах. А мы нуждаемся в ракетах, боеприпасах, вооружениях, финансах. И деньги, "зависшие" в Штатах, нам кровь из носу нужны", – подчеркивает Виталий Кулик.

По его словам, Европа, понимая, что фронт может откатиться на Запад, и тогда она станет из помогающей стороны – участником войны, начинает преодолевать стратегическую растерянность, которая была у нее с начала российского вторжения в Украину.

"Происходит некий экзистенциональный кризис. С одной стороны, европейские политики понимают, что если не начнут на фоне отхода США в сторону помогать нам больше и быстрее, то война придет в их дом. С другой – они очень бояться этим спровоцировать удар по себе, справиться с которым, похоже, не готовы. Европа слишком неповоротлива, чтоб быстро сориентироваться, перенастроится на режим войны. И происходит попытка оседлать тему с неких других сторон. Особенно это касается лидеров европейских стран, которые менее других зависят от электоральной внутриполитической конъюнктуры", – акцентирует эксперт.

Как следствие, продолжает он, тот же президент Франции Эммануэль Макрон, который не имеет уже права выдвигаться на новый срок, пытается перехватить тут инициативу у того же канцлера Германии Олафа Шольца.

И эта его непоследовательность, нестабильность позволяет предположить, что через короткий промежуток времени Франция вполне может заявить о необходимости мирного диалога с РФ или чего-то в этом роде", – заключает Виталий Кулик. "При этом Макрон хочет оставить некое наследие своему преемнику. В том числе на внешней арене. Демонстрируя тут как бы большую эффективность, чем погрязшая во внутренних процессах Германия. В то же время надо понимать, что Макрон не отличается стабильностью во взглядах касательно российско-украинской войны. То он постоянно звонит Путину, то говорит о переворачивании страницы, то предлагает послать вооруженные силы стран НАТО в Украину

Республиканцы готовы продолжать нам военную помощь, они это делали всегда

Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко акцентирует, что решения о радикальной смене политики не принимаются до выборов.

"Это касается и Штатов, где вопрос поддержки Украины, в целом отношения к российско-украинской войне это уже не просто о внешней политике, но и о внутриполитических противостояниях. И это может продолжаться достаточно долго. Как в случае с Израилем, вопрос поддержки которого, в той или иной мере, десятилетиями обостряется во время избирательных процессов в США", – приводит пример эксперт.

В то же время, Екатерина Одарченко достаточно оптимистична касательно поддержки Украины со стороны Штатов. Она будет и до выборов (с пробуксовками из-за политических процессов), и после, уверена политтехнолог.

"Республиканцы готовы продолжать нам военную помощь, они это делали всегда. Что касается поддержки бюджета – тут у них есть определенные разногласия с демократами. В то же время, важно понимать, что Республиканская партия ни в коем случае не против Украины, там все против Путина. Да, Трамп порой говорит несдержанные вещи. Но, во-первых, это избирательный процесс, и это импульсивный Трамп. Во-вторых, даже если он станет президентом, он не сможет самолично решать всё", – поясняет эксперт.

В Европе, отмечает она, ситуация с поддержкой Украины становится более активной, потому что российская угроза – более близка и понята. В том числе в ракурсе усиления работы агентуры РФ (те же "слитые" разговоры офицером Бундесвера о крылатых ракетах для нашей страны), увеличения ИПСО, вливания средств крайне левых и крайне правых. И с этим нужно жестко бороться, уверена Екатерина Одарченко. Что понимают в Европе уже многие, но далеко не все.

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