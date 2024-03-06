Действительно ли происходит геополитический перелом: почему активизировалась Франция

На фоне почти полугодовой проволочки с принятием решения о выделении помощи Украине со стороны США, а также нежелания руководства Германии предоставлять нам крылатые ракеты Taurus, неожиданно мощно включились в вопросы российско-украинской войны Франция (инициатива президента Эммануэля Макрона о необходимости помогать нам войсками, призывы больше давать нам оружия и боеприпасов), Чехия (инициатива о закупке боеприпасов для ВСУ вне ЕС). Ну и традиционно максимально вовлечены страны Балтии. Можно ли говорить, что происходит некий геополитический перелом, смена лидеров в глобальном масштабе? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

Тот, кто быстрее поймет, что происходит на самом деле – получит в итоге куда больше, чем все остальные

Глава Всеукраинского общественного движения "Сила права", народный депутат Верховной Рады трех созывов (с пятого по седьмой) бывший зампредседателя Совета министров Автономной Республики Крым Андрей Сенченко не считает происходящее на Западе переломом. По его мнению, это скорее разная скорость отрезвления и осмысления происходящего.

Если она питает иллюзии по поводу блокирования украинско-польской границы, диверсий против нашего экспорта, если пытается всё списать на экономику с легким привкусом внутренней политики – она крупно ошибается. Потому что тут четко просматривается российский след", – уверен Андрей Сенченко. "Тот, кто быстрее поймет, что происходит на самом деле – и максимально включится в вопрос восстановления мирового порядка (для чего нет иного варианта, кроме как победить РФ на поле боя), получит в итоге куда больше, чем те, кто будет притормаживать (такие в итоге могут серьезно пострадать). Те же балтийские государства обладают исторической памятью касательно советской оккупации. И потому так однозначны и жестки в своей позиции – максимальная поддержка Украины, максимальное сопротивление РФ. Но у кого-то эта память, увы, притупилась. Как, к сожалению, у польской власти

Он напоминает, что в 2014 году на Донбассе движение колон ВСУ, спешащих в те или иные города, чтоб обеспечить конституционный порядок, периодически перекрывали местные жители. И украинская власть не знала тогда, что делать. В законодательстве была масса брешей, не предусматривающих алгоритмы решений таких ситуаций.

"Лишь со временем стало понятно (кто-то понял раньше, кто-то – позже), что такие блокирования наших военнослужащих являлись действиями России в рамках гибридной агрессии. Это были проявления гибридной войны на Донбассе, помимо того, что Крым уже был захвачен. Всё готовилось, финансировалось, проводилось российскими спецслужбами или с их участием, – акцентирует эксперт. – Нечто подобное мы видим сейчас на территории Польши. И руками самих поляков, порой не ведающих, что творят, Россия воюет и против Украины, и против их собственной страны. Гибридно. Как было у нас на Донбассе".

То же самое, отмечает Андрей Сенченко, касается блокирования польско-немецкой границы по определенным товарам. Это уже гибридные российские действия против Германии.

это беда не только нашей страны, но и ФРГ. Доказательство того, что немецкая власть не понимает, что происходит. Что идет война путинской России против Европы, против всего демократического мира, – уверен эксперт. – Ну, а то, что так активно начал действовать Макрон – это не о желании кого-то опередить в неких инициативах, заработать какие-то политические бонусы. Это скорее вопрос понимания происходящих глобальных процессов, осознания важности быть настоящим лидером в такое сложное время. Такого бы понимания – всему коллективному Западу". "И то, что канцлер Шольц не может никак созреть по поводу поставки ракет Taurus в Украину

Для Франции открываются большие горизонты

Политолог Владимир Цыбулько поясняет:

"Для Франции всегда была важна европейская субъектность. Само французское политическое руководство неоднократно инициировало создание европейских вооруженных сил".

По словам эксперта, опасность избрания Трампа с перспективой дальнейшего ослабления НАТО подталкивает именно Францию к возобновлению риторики о европейской армии.

"И здесь есть большие горизонты для Франции. Именно она владеет полным циклом производства вооружения, в том числе и ядерной триады. Поэтому даже в смысле конкуренции с американскими компаниями за рынки вооружений такая инициатива Франции делает ее главной страной в Европе в области безопасности", – отмечает Владимир Цыбулько.

Он считает, что это также объясняет большой рост французских инициатив и в отношении Украины, поскольку представить безопасность Европы без ВСУ на сегодняшний день просто невозможно.

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