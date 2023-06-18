Какие ожидания от визита Блинкена в Пекин – можно ли еще избежать прямого столкновения США и КНР

Госсекретарь США Энтони Блинкен после длительной паузы (пять лет в Китайской Народной Республике не было представителей американской дипломатии такого уровня) прибыл в Пекин, где проведет переговоры с китайским руководством. Какие ожидания от этого визита? Удастся ли оттянуть Китай от России? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Энтони Блинкен прибыл в Китай. Фото: из открытых источников

Как будет мир жить дальше, определяет сейчас украинская армия

Экономический и политический эксперт Тарас Загородний рассуждает так:

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"Упрощенная схема, когда мы говорим, что Китай является союзником России. На самом деле, для него РФ – это один из инструментариев получения конкурентного преимущества и выстраивание фактически однополярной системы мира, центром которой является Китай. И в этом смысле война в Украине для Китая – это тоже один из инструментов, чтобы подтвердить свое доминирование. Торпедировать максимально Запад".

По словам эксперта, в случае, если РФ побеждает, Запад терпит крупное стратегическое поражение, что ускорит для КНР процесс начала атаки на Тайвань. В случае, если РФ проигрывает – Запад всё равно ослаблен (он ведь вкладывается в эту войну на стороне Украины, тогда как Китай лишь получает бонусы от ситуации), а обескровленная Россия станет еще более легкой добычей для КНР в смысле выкачивания ресурсов, поясняет Тарас Загородний.

"Но Пекину, – акцентирует он, – важно, чтобы российская власть оставалась предсказуемой. Чтобы после смены власти в РФ – следующая не смогла выйти из тех соглашений, что были навязаны Си Цзиньпинем – Путину. Чтобы в идеале не было никакой смуты, а если и будет – то контролируемая, понятная Китаю. Чтобы не останавливать поглощение им России".

При этом, продолжает эксперт, КНР не особо страшит распад РФ. Ведь легче подкупить куски новых территорий, условных демократических государств, чем вести переговоры с непредсказуемым Кремлем.

"К тому же, в случае поражения России, для КНР открывается возможность получения доступа к российскому ядерному оружию. И Китаю – в идеале – было бы интересно получение определенных технологий, которых у него нет", – отмечает Тарас Загородний.

Говоря об американо-китайских отношениях, эксперт напоминает, что Блинкен собирался в Китай еще минувшей зимой. А сорвалась поездка из-за метеорологических шаров, которые вдруг начали летать над территорией США. Их начали сбивать. Инцидент было настолько серьезным, что это сорвало ту поездку.

"Теперь будут пытаться выстроить отношения. При этом, надо понимать, что Китай с США (и всем демократическим миром), похоже, приближаются к прямому военному столкновению. Вопрос времени, когда оно произойдет, – считает Тарас Загородний. – Американцы активно строят в Азии аналог НАТО – AUKUS (трехсторонний оборонный альянс между Австралией, Великобританией и США). Соответственно, выстраивают новую систему безопасности по сдерживанию Китая. В таком же формате, как в свое время делали против СССР".

По итогам этих переговоров эксперт ничего особенного не ожидает.

"Потому что – как будет мир жить дальше, определяет сейчас украинская армия. По результатам наступления, по тому, насколько удастся нанести большое поражение РФ – всё сейчас решается в Украине. И в зависимости от того, что произойдет, к чему приведет, будут выстраиваться отношения между США и Китаем", – прогнозирует эксперт.

Речь идет о начале налаживания процесса регулярного общения, определения круга базовых проблем, которые требуют оперативного решения

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович считает, что от китайского визита представителя высшей американской дипломатии вряд ли стоит ожидать какого-то прорыва либо кардинальных изменений во взаимоотношениях США и КНР.

"Тут скорее речь идет о начале налаживания процесса регулярного общения, определения круга базовых проблем, которые требуют оперативного решения. Возможно – создания каких-то общих комиссий, рабочих групп на перспективу", – предполагает эксперт.

При этом, отмечает он, тема российско-украинской войны будет лишь одной из тех, которые обсудят во время визита.

"Между США и Китаем есть масса разногласий, которые вообще не касаются Украины, но требуют решения. И они чрезвычайно актуальны для внутренней американской политики, – подчеркивает Игорь Рейтерович. – Глобальное противостояние с Китаем в экономической плоскости – вот что интересует, прежде всего, американский политикум и бизнес. Поэтому именно эти вопросы будут ключевыми. А если удастся под них подвязать и тему Украины, то это будет приятным бонусом".

Тем более, продолжает эксперт, перспективы для этого есть – США неоднократно заявляли, что решение части вопросов американо-китайских отношений (именно экономического характера) возможно только при условии неучастия Китая в военной помощи России.

"Так что на уровне заявлений это обязательно прозвучит, но вряд ли приведет к каким-то конкретным действиям в ближайшем будущем, – прогнозирует Игорь Рейтерович. – Ведь Пекин может себе позволить не спешить – в отличие от США, китайская власть не зависит от мнения электората и выборов".

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