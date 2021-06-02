Какие документы нужны украинцам, чтобы попасть в Хорватию

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Данило Матюха
Правительство Хорватии ослабило условия въезда на свою территорию для иностранцев. Об этом сообщил посол Украины в Хорватии Василий Кирилич в своем Twitter.
Хорватия - фото из открытых источников
С сегодняшнего дня для въезда в Хорватию иностранцам необходимо будет предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не более чем за 72 часа до пересечения границы. До этого власти требовали, чтобы он был сделан в течение 48 часов. Теперь пропуском также послужит сертификат о вакцинации.
Кроме этого, власти Хорватии с 28 мая ослабили карантин. В частности, ресторанам и кафе разрешили принимать посетителей внутри, а также осуществлять продажу алкоголя ночью.
Напомним, что власти Турции с 1 июня вернули требование по прохождению ПЦР-тестов для пассажиров из Украины.
Также "Комментарии" сообщали, что, по информации народного депутата Алексея Гончаренко, украинские власти договорились с правительством Перу об отмене специальных виз для посещения этой страны. Теперь нашим соотечественникам не понадобится оформлять визовые документы для пребывания в Перу на протяжении 90 дней.
Добавим, что с начала весны для нашего государства стало доступно еще несколько "безвизовых" направлений. Какие государства гостеприимно ожидают украинских туристов, узнавайте в нашем материале.
Также на портале вы можете прочесть о том, почему нам пока не стоит рассчитывать на свободные от документной волокиты поездки в Соединенные Штаты. Подробности — в нашей публикации.
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