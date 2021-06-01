Какой документ Турция вновь требует от украинских туристов

Власти Турции с 1 июня вернули требование по прохождению ПЦР-тестов для пассажиров из Украины. Об этом сообщает Avianews.

Турция - фото из открытых источников

По информации журналистов, такое решение опубликовали ночью 31 мая, буквально за несколько часов до вступления в силу новых правил. Пассажирам из Украины, которые добирались в страну лоукостером компании Pegasus Airlines, 1 июня позволили вылететь в Турцию без сдачи тестов. Однако уже со 2 июня начнут применяться новые правила.

Журналисты отмечают, что с момента сдачи анализа до момента пересечения границы Турции должно пройти не более 72 часов. В качестве альтернативы местные власти допускают экспресс-тест на антиген коронавируса. Но срок его действия короче — с момента взятия образца на анализ до момента пересечения границы Турции должно пройти не более 48 часов.

Тест на коронавирус могут не делать пассажиры, которые следуют с пересадкой в аэропортах Турции в третьи страны, а также экипажи самолетов.

Напомним, что 15 мая турецкие власти отменили обязательное прохождение ПЦР-теста перед пересечением границы для ряда стран: Китая, Вьетнама, Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, Таиланда, Южной Кореи, Японии, Великобритании, Латвии, Люксембурга и Эстонии.

Также с 17 мая Турция изменила ресторанную систему all inclusive в своих заведениях питания и гостиницах. Отмечается, что гости не будут самостоятельно класть еду в тарелки, а этим займутся сотрудники ресторанов. Таким образом туристы не будут взаимодействовать с одними и теми же приборами.

Ранее сообщалось, что Украина и Турция подписали меморандум об углублении сотрудничества в области туризма. Эксперты оценили для портала "Комментарии-Украина" значение этого документа.

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