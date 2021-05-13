Турция смягчила условия для въезда: что ждет украинских туристов

Турецкие власти отменила обязательное прохождение ПРЛ-теста перед пересечением границы для ряда стран. Об этом сообщает министр культуры Украины Александр Ткаченко на своем Telegram-канале.

Путешествия в Турцию - фото из открытых источников

Чиновник отмечает, что с 15 мая украинским туристам, которые собрались посетить Турцию, больше не надо предъявлять результаты ПРЛ-тестирования.

Правительство страны сделало такое же смягчения и для ряда других стран, в частности: Китая, Вьетнама, Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, Таиланда, Южной Кореи, Японии, Великобритании, Латвии, Люксембурга и Эстонии.

Ткаченко добавил, что такие действия турецкой стороны являются первыми плодами недавно подписанной декларации о намерениях развития культурно-туристического сотрудничества.

Напомним, с 17 мая Турция изменит ресторанную систему all inclusive в своих заведениях питания и гостиницах. Отмечается, что гости не будут самостоятельно класть еду в тарелки, а этим займутся сотрудники ресторанов. Таким образом туристы не будут взаимодействовать с одними и теми же приборами.

Также 17 мая Турция выйдет из полного карантина, который ввели еще 29 апреля.

Ранее сообщалось, что Украина и Турция подписали меморандум об углублении сотрудничества в области туризма. Эксперты оценили для портала "Комментарии-Украина" значение этого документа.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", локдаун принято ввести и в Египте. По мнению властей, жесткие карантинные меры должны сдержать распространение коронавирусной болезни. Усиление эпидемиологических мероприятий продлится в стране две недели.

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