logo
Русский Українська

BTC/USD

50226.69

ETH/USD

3815.64

LTC/USD

321.15

USD/UAH

27.75

EUR/UAH

33.67

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Турция смягчила условия для въезда: что ждет украинских туристов
commentss НОВОСТИ Все новости

Турция смягчила условия для въезда: что ждет украинских туристов

Гражданам Украины больше не нужен ПРЛ-тест

сегодня, 16:03
Автор:

Данило Матюха

Турецкие власти отменила обязательное прохождение ПРЛ-теста перед пересечением границы для ряда стран. Об этом сообщает министр культуры Украины Александр Ткаченко на своем Telegram-канале.

Турция смягчила условия для въезда: что ждет украинских туристов

Путешествия в Турцию - фото из открытых источников

Чиновник отмечает, что с 15 мая украинским туристам, которые собрались посетить Турцию, больше не надо предъявлять результаты ПРЛ-тестирования.

Правительство страны сделало такое же смягчения и для ряда других стран, в частности: Китая, Вьетнама, Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, Таиланда, Южной Кореи, Японии, Великобритании, Латвии, Люксембурга и Эстонии.

Ткаченко добавил, что такие действия турецкой стороны являются первыми плодами недавно подписанной декларации о намерениях развития культурно-туристического сотрудничества.

Напомним, с 17 мая Турция изменит ресторанную систему all inclusive в своих заведениях питания и гостиницах. Отмечается, что гости не будут самостоятельно класть еду в тарелки, а этим займутся сотрудники ресторанов. Таким образом туристы не будут взаимодействовать с одними и теми же приборами.

Также 17 мая Турция выйдет из полного карантина, который ввели еще 29 апреля.

Ранее сообщалось, что Украина и Турция подписали меморандум об углублении сотрудничества в области туризма. Эксперты оценили для портала "Комментарии-Украина" значение этого документа.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", локдаун принято ввести и в Египте. По мнению властей, жесткие карантинные меры должны сдержать распространение коронавирусной болезни. Усиление эпидемиологических мероприятий продлится в стране две недели.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/otkachenkokyiv/623
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ