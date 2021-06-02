Украина получила безвиз с еще одной страной: что известно

BTC/USD
37906.16
ETH/USD
2746.62
LTC/USD
187.18
USD/UAH
27.50
EUR/UAH
33.50
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Вечканова Елена
Границы мира постоянно
расширяются для украинцев. Так, по информации народного депутата Алексея Гончаренко,
украинские власти договорились с правительством Перу об отмене специальных виз
для посещения этой страны.
Украинцы могут ездить без виз в Перу. Фото: Виктория Кузнецова
Такие новости
политик сообщил через личный Telegram-канал,
поделившись скринами соответствующего документа.
Как утверждается
в новом распоряжении Кабмина, Украина наконец-то отрегулировала правила
краткосрочного пребывания на территории одной из самых популярных стран в Южной
Америке. Теперь нашим соотечественникам не понадобится оформлять визовые
документы для пребывания в Перу на протяжении 90 дней.
При этом
перуанские власти настолько благосклонны к украинцам, что позволяют оставаться на
территории страны целых 183 дня, если вы приехали исключительно с
туристическими целями. Гончаренко отмечает, что у таких "вольностей"
исключительно односторонний порядок, то есть перуанцы могут оставаться в
Украине без виз лишь чуть меньше трех месяцев.
Отметим, что Перу
— страна с богатым историческим наследием, которая будет интересна очень многим
путешественникам. Здесь можно посмотреть и на величественные пирамиды
Мачу-Пикчу, и насладиться гигантскими рисунками в пустыне Наска, и пройти
тропой инков, а также понаблюдать за красотой самого высокогорного в мире озера
Титикака.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, что с начала весны для нашего государства стало доступно еще
несколько "безвизовых" направлений. Какие государства гостеприимно ожидают
украинских туристов, узнавайте в нашем материале.
Также на портале
вы можете узнать о том, почему нам пока не стоит рассчитывать на свободные от
документной волокиты поездки в Соединенные Штаты. Подробности — в нашей публикации.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости