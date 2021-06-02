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Украина получила безвиз с еще одной страной: что известно

Теперь украинцам будут доступны 90-дневные поездки в Перу без дополнительного оформления визовых документов

сегодня, 15:58
Автор:

Вечканова Елена

Границы мира постоянно расширяются для украинцев. Так, по информации народного депутата Алексея Гончаренко, украинские власти договорились с правительством Перу об отмене специальных виз для посещения этой страны.

Украина получила безвиз с еще одной страной: что известно

Украинцы могут ездить без виз в Перу. Фото: Виктория Кузнецова

Такие новости политик сообщил через личный Telegram-канал, поделившись скринами соответствующего документа.

Как утверждается в новом распоряжении Кабмина, Украина наконец-то отрегулировала правила краткосрочного пребывания на территории одной из самых популярных стран в Южной Америке. Теперь нашим соотечественникам не понадобится оформлять визовые документы для пребывания в Перу на протяжении 90 дней.

При этом перуанские власти настолько благосклонны к украинцам, что позволяют оставаться на территории страны целых 183 дня, если вы приехали исключительно с туристическими целями. Гончаренко отмечает, что у таких "вольностей" исключительно односторонний порядок, то есть перуанцы могут оставаться в Украине без виз лишь чуть меньше трех месяцев.

Отметим, что Перу — страна с богатым историческим наследием, которая будет интересна очень многим путешественникам. Здесь можно посмотреть и на величественные пирамиды Мачу-Пикчу, и насладиться гигантскими рисунками в пустыне Наска, и пройти тропой инков, а также понаблюдать за красотой самого высокогорного в мире озера Титикака.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что с начала весны для нашего государства стало доступно еще несколько "безвизовых" направлений. Какие государства гостеприимно ожидают украинских туристов, узнавайте в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, почему нам пока не стоит рассчитывать на свободные от документной волокиты поездки в Соединенные Штаты. Подробности — в нашей публикации.


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Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/6335
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