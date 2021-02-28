С 1 марта для Украины откроются новые безвизы - куда можно полететь украинцам

Для украинских туристов открываются новые возможности. Уже с марта можно будет без оформления визы полететь в несколько островных стран. Об этом в своем Твиттере написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Безвизовый режим: украинцам стали доступны новые направления. Фото: 7factov.ru

По словам министра, для украинцев будет открыто карибское государство Гренада, заморские территории Нидерландов Аруба и Кюрасао, карибские острова Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба.

Эти туристические места славятся своими живописными пляжами.

Кроме того, Дмитрий Кулеба сообщил, что с начала весны украинцы смогут летать в Грузию, авиасообщение с которой было прекращено в связи с пандемией коронавируса.

Условия въезда в эти и другие страны во время карантина можно посмотреть на интерактивной карте на сайте Tripadvisor.mfa.gov.ua.

Напомним, что в Украине вскоре могут подешеветь цены на авиаперелеты. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Снизиться в цене могут как международные, так и внутренние рейсы. Удешевление авиабилетов поможет оправиться как компаниям, так и государству от коронакризиса. Подробности предложения смотрите в нашем материале.

Ранее сообщалось, что эксперты из туристической отрасли назвали самые красивые и интересные направления для путешествий в 2021 году. Эти места были определены на основе опроса людей из разных уголков мира. Что это за локации и почему их стоит посетить, читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, сколько будут отдыхать украинцы в марте и будет ли 8 марта выходным днем. Перечень рабочих и выходных дней смотрите здесь.

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