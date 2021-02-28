logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 28.02.2021

BTC/USD

45349.45

ETH/USD

1373.90

LTC/USD

162.64

НБУ 28.02.2021

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

34.05

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события С 1 марта для Украины откроются новые безвизы - куда можно полететь украинцам
commentss НОВОСТИ Все новости

С 1 марта для Украины откроются новые безвизы - куда можно полететь украинцам

С начала весны для Украины откроются новые страны

сегодня, 13:45
Автор:

Кириєнко Анна

Для украинских туристов открываются новые возможности. Уже с марта можно будет без оформления визы полететь в несколько островных стран. Об этом в своем Твиттере написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

С 1 марта для Украины откроются новые безвизы - куда можно полететь украинцам

Безвизовый режим: украинцам стали доступны новые направления. Фото: 7factov.ru

По словам министра, для украинцев будет открыто карибское государство Гренада, заморские территории Нидерландов Аруба и Кюрасао, карибские острова Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба.

Эти туристические места славятся своими живописными пляжами.

Кроме того, Дмитрий Кулеба сообщил, что с начала весны украинцы смогут летать в Грузию, авиасообщение с которой было прекращено в связи с пандемией коронавируса.

Условия въезда в эти и другие страны во время карантина можно посмотреть на интерактивной карте на сайте Tripadvisor.mfa.gov.ua.

Напомним, что в Украине вскоре могут подешеветь цены на авиаперелеты. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Снизиться в цене могут как международные, так и внутренние рейсы. Удешевление авиабилетов поможет оправиться как компаниям, так и государству от коронакризиса. Подробности предложения смотрите в нашем материале.

Ранее сообщалось, что эксперты из туристической отрасли назвали самые красивые и интересные направления для путешествий в 2021 году. Эти места были определены на основе опроса людей из разных уголков мира. Что это за локации и почему их стоит посетить, читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, сколько будут отдыхать украинцы в марте и будет ли 8 марта выходным днем. Перечень рабочих и выходных дней смотрите здесь.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1365962892764459014?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1365962892764459014%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Frubryka.com%2F2021%2F02%2F28%2Fz-1-bereznya-dlya-ukrayiny-vidkryvayutsya-dva
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ