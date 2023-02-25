Как изменилось отношение украинцев ко всему русскому, – опрос

Социологи фиксируют рост неприятия всего российского за год полномасштабной войны украинцы стали меньше использовать русский язык и посещать церковь Московского патриархата. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на опрос компании "Info Sapiens".

Украинцы против всего русского. Фото: из открытых источников

Доля украиноязычных выросла с 46% в феврале 2022 года до 62% в январе 2023 года, а доля русскоязычных снизилась с 26% до 13% (остальные — билингвы). Процент сторонников УПЦ Московского патриархата уменьшился с 15% в феврале 2022 года до 4% в январе 2023 года.

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В 2021 году 72% украинцев относились к России отрицательно, а в 2022 таковых 95%. Доля сторонников России украинцев уменьшилась с 20% в 2021 до 1% в 2022 году.

Опрос проведен компанией Info Sapiens 17-19 февраля среди 1011 респондентов. Телефонный опрос не учитывает мнение украинцев, выехавших за границу и мнение жителей оккупированных в 2022 году территорий без украинской мобильной связи. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,1%.

Стоит отметить, что КМИС также провел свой опрос, по итогам которого выяснилось, что подавляющее большинство наших соотечественников, а именно 90% считают, что необходимо наносить удары по территории России. В то же время есть определенное расхождение во мнениях, какие именно объекты нужно поражать.

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Также издание "Комментарии" сообщало – почему украинцы поддерживают удары по территории РФ – стоит ли ждать учащение таких "бавовн". Эксперты во время эксклюзивного интервью разобрались в ситуации.



