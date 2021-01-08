Как будут курсировать поезда во время локдауна: ответ "Укрзализныци"

Как известно, Кабинет министров принял решение о том, что с сегодняшнего дня, 8 января, вступают в силу жесткие карантинные ограничения, которые будут действовать в Украине до 24 января включительно. Ввиду усиления карантина, в "Укразализныце" рассказали, как будут курсировать поезда в период локдауна. Об этом сообщает ТСН.

Укразализныця - фото из открытых источников

В Украинской железной дороге пообещали, что ужесточение карантинных мероприятий не повлияет на дальнее и пригородное сообщение. В пресс-службе "Укрзализныци" заявили, что поезда будут курсировать без изменений, однако в ведомстве напомнили о важности соблюдения масочного режима в вагонах поездов:

"Укрзализныця обеспечит все противоэпидемические меры безопасности пассажиров во время путешествий. Призываем пассажиров соблюдать обязательно масочного режима во время путешествий и пользоваться антисептиком", — отметили представители железной дороги.

Напомним, что в этом году "Укрзализныцей" были назначены 17 дополнительных поездов, предназначенных для перевозки пассажиров в период новогодних и рождественских праздников. Так, новогоднюю ночь в вагонах поездов провело более пяти тысяч украинцев. Наиболее популярным в это время оказалось направление на запад страны.

Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало, что правительство Украины определилось с датами усиления карантинных ограничений в Украине. Ужесточенный карантин будет действовать с 8 по 24 января. Как отмечают в правительстве, решение усилить карантинные мероприятия было принято с целью не допустить развертывание мощной волны коронавирусного заболевания, которая может наступить после новогодних, а также рождественских праздников









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