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Сколько украинцев проведут новогоднюю ночь в поездах

Новый год в поезде имеет свою романтику и особенности

сегодня, 16:25
Автор:

Кириєнко Анна

Иногда Новый год приходится встречать вне дома без родных и близких. Поэтому более 5,4 тысячи украинцев проведут новогоднюю ночь в поездах. Такую информацию предоставила пресс служба Укрзализныци.

Сколько украинцев проведут новогоднюю ночь в поездах

Сколько украинцев встретят Новый год в поездах. Фото: pass.rzd.ru

Наиболее популярным в это время оказалось западное направление.

Шестьдесят пассажирских поездов будут ездить и первого января.

Все поездки происходят с соблюдением противоэпидемиологических мероприятий.

Напомним, что ранее Укрзализныця запустила два новых поезда в Карпаты. Так, новые рейсы будут курсировать с 24 декабря. Из Ужгорода можно будет добраться до Херсона (рейс №5 / 6), а из Харькова — в Ворохту (рейс №149 / 150). Согласно расписанию, поезд Ужгород — Херсон будет отправляться из Ужгорода в 16:21 и прибывать в Херсон в 13:59. В обратном направлении отправление из Херсона в 15:10 и прибытие в Ужгород в 13:11.

Поезд Харьков — Ворохта будет отправляться из Харькова в 12:28 и прибывать в Ворохту в 12:02 следующего дня. Из Ворохты отправление в 13:51 и прибытие в Харьков в 13:20.

Также Укрзализныця получила два современных вагоны габарита RIC. Эти вагоны считаются "другим измерением", потому что они могут ехать по колее 1435 мм, что позволяет движение и по Европе. Каждое купе содержит умывальники, в вагоне присутствует мультимедийная система, пеленальный столик, и душевая. Для безопасности пассажиров вагоны оборудованы видеонаблюдением и многими другими техническими изюминками. В вагоне всего 12 купе, одно из которых техническое. В зависимости от компоновки раздвижных перегородок купе, в комфортные новые вагоны могут вместиться 22 или 33 пассажира.

Сайт "Комментарии" ранее сообщал, что начиная с марта 2021 Укрзализныця планирует повысить тарифы на перевозку пассажиров.


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Источник: https://www.uz.gov.ua/press_center/latest_news/
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