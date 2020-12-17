Укрзализныця запускает два новых поезда в Карпаты

Зимний сезон ознаменуется не только усилением карантина. Для удобства украинцев, которые желают провести зимние каникулы в Карпатах "Укрзализныця" решила ввести в действие два новых пассажирских рейса. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Украинцы любят отдыхать зимой в Карпатах

Так, новые рейсы будут курсировать с 24 декабря. Из Ужгорода можно будет добраться в Херсон (рейс №5/6), а из Харькова — в Ворохту (рейс №149/150).

Согласно расписанию, поезд Ужгород — Херсон будет отправляться из Ужгорода в 16:21 и прибывать в Херсон в 13:59. В обратном направлении отправление из Херсона в 15:10 и прибытие в Ужгород в 13:11.

"Предусмотрены остановки на станциях Мукачево, Львов, им. Тараса Шевченко, Долинская, Кривой Рог, Апостолово", – сказано в сообщении.

Поезд Харьков — Ворохта будет отправляться из Харькова в 12:28 и прибывать в Ворохту в 12:02 следующего дня. Из Ворохты отправление в 13:51 и прибытие в Харьков в 13:20.

"Благодаря этому поезду можно добраться в Полтаву, Миргород, Лубны, Гребенки, Борисполь, Киев, Львов, Ивано-Франковск и другие города", — уточнили в пресс-службе.

Как сообщал портал "Комментарии", начиная с марта 2021 года Укрзализныця планирует повысить тарифы на перевозку пассажиров. После повышения тарифов на перевозку, цены на билеты ежемесячно будут расти на 2%. Об этом акционерное сообщество (АО) сообщает в своей финансовой отчетности. К слову, с 1 марта 2020 года Укрзализныця также начала постепенно повышать стоимость билетов на 2%, чтобы к концу года увеличить её на 22%.

Напомним, что АО "Укрзализныця" с 18 декабря возобновит курсирование поезда "Гуцульщина" — пассажирский поезд №357/358 из Киева в Рахов. Из Киева поезд будет отправляться в 14:28 и прибывать в Рахов в 09:22. Отправление из Рахова в 11:18 и прибытие в Киев в 06:43. Поезд будет курсировать через такие станции: Тернополь, Чортков, Кицмань, Черновцы, Коломыя, Яремче, Ворохта, Ясиня, Квасы и Рахов. Он будет состоять из 12 вагонов, из которых один будет спальным, пять купейных и шесть плацкартных.

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