Укрзализныця планирует повышать цены на билеты

После повышения тарифов на перевозку, цены на билеты ежемесячно будут расти на 2%. Об этом акционерное сообщество (АО) сообщает в своей финансовой отчетности. К слову, с 1 марта 2020 года Укрзализныця также начала постепенно увеличивать стоимость билетов на %2, чтобы к концу года увеличить её на 22%.

ФОТО: Из открытых источников

После нововведений прогнозируется увеличение доходов. Сумма составит более 7,5 млрд гривен, а это на 43,6% выше плана на этот год. К слову, ожидаемый итог этого года в 2 раза меньше нового ожидаемого дохода в 2021 году.

В финансовом плане компании указано, что в 2021 году прибыль Укрзализныци должна увеличиться на 5,4%. В таком случае сумма до вычета расходов по выплате процентов и налогов должна составить 19,1 млрд грн. Отмечается, что грузоперевозки в 2021 году принесут доход на 5,2% по сравнению с планом на текущий год. По этим расчетам сумма должна составить 72 млрд гривен.

Капитальные инвестиции должны повыситься 27,2 млрд грн, а это чуть больше, чем в 2 раза. Эти деньги будут поделены на 4 части. Чуть больше 7 млрд гривен уйдет на капитальное строительство, 8,5 миллиарда будут потрачены на покупку основных средств. Далее последует их модернизация, на которую будет отдано 5,8 млрд гривен. Четвертая часть денег уйдет на капитальный ремонт. Сумма капремонта составит 5,2 млрд гривен.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" писал о том, что в Украине пустят дополнительные поезда на зимние праздники: даты и направления, а также о том, что "Укрзализныця" возобновляет движение еще одного поезда в западном направлении.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!