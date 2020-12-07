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В Украине пустят дополнительные поезда на зимние праздники: даты и направления

Еще три поезда будут курсировать Украины во время грядущих праздников

сегодня, 12:05
Автор:

Таисия Ерохина

В Украине во время новогодних праздников будут курсировать три дополнительных поезда в популярных направлениях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Укрзализныця" сегодня, 7 декабря.

В Украине пустят дополнительные поезда на зимние праздники: даты и направления

Фото из открытых источников

Речь идет о таких поездах:

1) №143 / 144 Киев — Ивано-Франковск, Ворохта. Поезд из Киева отправится 25, 27 декабря, а также 2, 4, 6, 8, 10 января. Обратно поезд будет отправляться 26 и 28 декабря, а еще 3, 5, 7 и 9 января.

2) №149 / 150 Полтава — Ворохта. Поезд из Полтавы будет отправляться 24, 26, 28 и 30 декабря, а в 2021 году — 1, 3, 5, 7, 9, 11 января. В обратном направлении поезд будет курсировать 25, 27, 29 и 31 декабря, а также 2, 4, 6, 8, 10, 12 января.

3) №129 / 130 Кременчуг — Ивано-Франковск. Поезд из Кременчуга планирует отправляться 24, 26, 28 и 30 декабря, а с нового года — 1, 3, 5, 7, 9, 11 января. В обратном направлении поезд будет курсировать 25, 27, 29 и 31 декабря, и соответственно — 2, 4, 6, 8, 10, 12 января.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", недавно "Укрзализныця" к новогодним и рождественским праздникам возобновила курсирование и назначила ряд поездов в таких популярных направлениях, как Киев — Солотвино, Одесса — Львов (Ужгород)/Рахов, Ковель — Одесса, Мариуполь — Львов и Хмельницкий — Лисичанск. Поезда начнут курсировать уже с середины декабря. Известны все рейсы и перечень дат.

Отметим, планируя поездки, следует помнить о правилах карантина на фоне пандемии коронавируса. Необходимо пользоваться антисептиками, стараться максимально ограничить общение с посторонними людьми, чаще мыть руки и носить защитную маску в общественных местах.


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Источник: https://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/530222/
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