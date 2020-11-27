«Укрзализныця» возобновляет движение еще одного поезда в западном направлении

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Татьяна Веремеева
АО "Укрзализныця"
с 18 декабря возобновит курсирование поезда "Гуцульщина" — пассажирский поезд №357/358
из Киева в Рахов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.
Из Киева
поезд будет отправляться в 14:28 и прибывать в Рахов в 09:22. Отправление из
Рахова в 11:18 и прибытие в Киев в 06:43.
Поезд будет
курсировать через такие станции: Тернополь, Чортков, Кицмань, Черновцы,
Коломыя, Яремче, Ворохта, Ясиня, Квасы и Рахов. Он будет состоять из 12
вагонов, из которых один будет спальным, пять купейных и шесть плацкартных.
Сообщается,
что для возобновления курсирования поезда была модернизирована инфраструктура.
В частности, на некоторых участках пути был проведен средний и капитальный
ремонт, заменено свыше 6 тыс. старогодных деревянных шпал. В результате должна увеличиться скорость, и улучшиться состояние безопасности движения поездов.
Отметим, планируя поездки, стоит помнить о правилах карантина на фоне пандемии коронавируса. Необходимо пользоваться антисептиками, стараться максимально ограничить общение с посторонними людьми, чаще мыть руки и носить защитную маску в общественных местах.
Ранее "Комментарии" писали, что "Укрзализныця" назначила новые поезда накануне новогодних праздников.
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