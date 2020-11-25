«Укрзализныця» назначила новые поезда накануне новогодних праздников: полный перечень

АО "Укрзализныця" объявило о возобновлении движения поездов в популярных направлениях на новогодне-рождественские праздники. Поезда начнут курсировать уже со средины декабря.



Поезд. Фото: telegraf.com.ua

В частности, речь идет о таких поездах:

- № 13/14 Киев – Солотвино (Тересва) ежедневно со столицы с 13 декабря, обратно — с 14 декабря;

— № 26/25 Одесса – Львов (Ужгород)/Рахов ежедневно из Одессы с 13 декабря, обратно – с 14 декабря;

— № 58/57 Ковель – Одесса через день из Ковеля с 13 декабря, из Одессы – с 14 декабря;

— № 70/69 Мариуполь – Львов ежедневно из Мариуполя с 13 декабря, из Львова – с 15 декабря;

— № 138/137 Хмельницкий – Лисичанск с 13 декабря ежедневно с Хмельницкого, обратно – с 14 декабря;

— № 357/358 Киев — Рахов ежедневно с 18 декабря из Киева, с 19 декабря — с Рахова;

— № 745/746 Киев — Славское ежедневно с 15 декабря в обоих направлениях.

Кроме того, накануне праздников в Украине также назначили дополнительные поезда:

- №168 Львов — Одесса будет курсировать в обоих направлениях 30 декабря 2020 и 3 января 2021;

— №198 Ковель — Львов осуществит рейсы в обоих направлениях 30 декабря 2020 года, 3, 6, и 10 января 2021 года;

— № 768/767 Киев — Херсон, из Киева будет курсировать 29, 30 декабря 2020 года, 3 и 10 января 2021 года, с Херсона -30, 31 декабря 2020 года, 4 и 11 января 2021 года.

Назначены дополнительные рейсы следующим поездам:

- № 774 Киев — Шостка на 30 декабря 2020 и 6 января 2021;

— № 782 Киев-Черкассы на 30 декабря 2020 и 6 января 2021.

Продлен маршрут поездов:

- № 779/780 Сумы — Винница.

С 13 декабря этого года ежедневно будут курсировать поезда:

- № 41/42 Днепр — Трускавец;

- № 43 Ивано-Франковск-Киев;

— № 45/46 Лисичанск — Киев;

— № 118/117 Черновцы — Киев.

Отметим, планируя поездки, стоит помнить о правилах карантина на фоне пандемии коронавируса. Необходимо пользоваться антисептиками, стараться максимально ограничить общение с посторонними людьми, чаще мыть руки и носить защитную маску в общественных местах.

Напомним, "Укрзализныця" запускает прямой "Интерсити" в Карпаты.

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