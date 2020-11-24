kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 24.11.2020

BTC/USD

19225.71

ETH/USD

607.33

LTC/USD

90.67

НБУ 24.11.2020

USD/UAH

28.55

EUR/UAH

33.90

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события "Укрзализныця" запускает прямой "Интерсити" в Карпаты
commentss НОВОСТИ Все новости

"Укрзализныця" запускает прямой "Интерсити" в Карпаты

Поезд будет курсировать из Киева в село Славское Львовской области

сегодня, 18:19
Автор:

Елизавета Черных

Украинская железная дорога позаботилась о желающих провести отпуск в живописных Карпатах и назначила дополнительный поезд "Интерсити" с 15 декабря по 17 января. Украинцы смогут доехать из Киева до села Славское, что во Львовской области. Также известно, что скоростной поезд будет делать остановку в Коростене, Подзамче, Львове и Стрые. 

"Укрзализныця" запускает прямой "Интерсити" в Карпаты

ФОТО: Из открытых источников

Из столицы поезд будет отправляться в 6:00, а прибывать во Славское в 13:16. В обратном направлении поезд будет отправляться в 16:20, а пребывать в Киев в 23:57.

Руководитель управления инвестиционной политики Львовской областной государственной администрации Романа Матис на своей официальной странице в Facebook назвал решение "Укрзализныци" "хорошей новостью для внутреннего карантинного туризма", а также отметил, что билеты совсем скоро появятся в продаже. 

Напомним, что ранее "Укрализныця" сообщила, что планирует начать продавать полноценные обеды для пассажиров поездов вместе с билетами, а также задумывается о предоставлении доступа к Интернету в вагонах. Железная дорога ожидает предложений со стороны представителей бизнеса. Более того, в компании готовы тестировать различные форматы, предложенные бизнесом.




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/Roman.Matys
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ