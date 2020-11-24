"Укрзализныця" запускает прямой "Интерсити" в Карпаты

Украинская железная дорога позаботилась о желающих провести отпуск в живописных Карпатах и назначила дополнительный поезд "Интерсити" с 15 декабря по 17 января. Украинцы смогут доехать из Киева до села Славское, что во Львовской области. Также известно, что скоростной поезд будет делать остановку в Коростене, Подзамче, Львове и Стрые.

ФОТО: Из открытых источников

Из столицы поезд будет отправляться в 6:00, а прибывать во Славское в 13:16. В обратном направлении поезд будет отправляться в 16:20, а пребывать в Киев в 23:57.

Руководитель управления инвестиционной политики Львовской областной государственной администрации Романа Матис на своей официальной странице в Facebook назвал решение "Укрзализныци" "хорошей новостью для внутреннего карантинного туризма", а также отметил, что билеты совсем скоро появятся в продаже.

Напомним, что ранее "Укрализныця" сообщила, что планирует начать продавать полноценные обеды для пассажиров поездов вместе с билетами, а также задумывается о предоставлении доступа к Интернету в вагонах. Железная дорога ожидает предложений со стороны представителей бизнеса. Более того, в компании готовы тестировать различные форматы, предложенные бизнесом.









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