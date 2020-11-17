В «Укрзализныци» хотят продавать вместе с билетами полноценные обеды

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Елизавета Черных
Государственное предприятие "Укрзализныця" рассматривает возможность включения полноценных обедов для пассажиров в поездах. Об этом сообщает информационное агенство "Униан".
ФОТО: Из открытых источников
Как сообщает издание, по словам исполняющего обязанности члена правления компании, директора филиала "Пассажирская компания" Александра Перцовского, предприятие рассматривает вариант интеграции в систему онлайн-продажи билетов опции заказа еды.
Он также сообщил, что в данный момент "Укрзализныця" ожидает предложений со стороны представителей бизнеса. Более того, в компании готовы тестировать различные форматы, предложенные бизнесом.
Директор филиала также подчеркнул готовность рассмотреть и проекты по предоставлению других услуг в поездах "Укрзализныци", к примеру, доступ к сети Интернет, Wi-Fi или продажу периодических изданий в вагонах.
Как сообщали "Комментарии" ранее, "Укрзализныця" возобновила движение ряда поездов.
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