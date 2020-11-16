Укрзализныця возобновила движение ряда поездов: полный список

Сегодня, 16 ноября, по Украине снова начали курсировать шесть междугородных поездов, работу которых ранее пришлось приостановить из-за карантинных ограничений. Об этом сообщает АО "Укрзализныця" в своем Telegram-канале.

Восстановление железнодорожного движения связано с решением Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Согласно ему, с сегодняшнего дня открыта продажа билетов с железнодорожных станций "Белая Криница" и "Славута-1".

Так, восстановлено движение таких поездов:

— № 43/44 Ивано-Франковск — Киев;

— № 45/46 Ужгород — Лисичанск;

— № 88/87 Ковель — Новоалексеевка;

— № 98/97 Ковель — Киев;

— № 102/101 Киев — Херсон;

— № 251/251 Харьков — Николаев.

Напомним, из Львова и Харькова начали курсировать через всю страну больше поездов. Это поезда №142 / 141 Львов-Бахмут и № 251/252 Харьков-Николаев.

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