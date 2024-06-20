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К коммюнике Саммита мира присоединились две страны: кто поддержал Украину

Две новые страны присоединились к совместному заявлению Саммита мира, который проходил в Швейцарии и рассматривал вопрос о приближении окончания войны в Украине.

сегодня, 11:05
Автор:
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Slava Kot
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Замбия, Антигуа и Барбуда присоединились к коммюнике по итогам Саммита мира. Таким образом, по состоянию на 20 июня количество стран, подписавших совместное заявление мирного саммита, увеличилось до 79.

К коммюнике Саммита мира присоединились две страны: кто поддержал Украину

Две страны добавились к подписантам Саммита мира. Фото из открытых источников

19 июня Владимир Зеленский рассказал, что Антигуа и Барбуда стали первой страной, которая не присутствовала на Саммите мира, однако решила присоединиться к принятому на нем коммюнике.

"Это свидетельствует о том, что нашу Формулу мира и наше видение справедливого и продолжительного мира разделяют все континенты и регионы мира – от Европы до Карибского бассейна. И эта коалиция будет только расти", — сказал Зеленский.

20 июня президент сообщил, что еще одна страна – Замбия, решила поставить свою подпись под общим заявлением по итогам Саммита мира.

"Я благодарен Замбии за присоединение к коммюнике Саммита мира и поддержку усилий для достижения устойчивого, всеобъемлющего и справедливого мира", — написал Зеленский.

Напомним, что Саммит мира проходил 15-16 июня в Швейцарии. По его итогам, 80 стран подписали общий документ. Однако впоследствии несколько стран отклонили свою подпись, однако другие страны стали приобщаться к коммюнике мирного саммита.

Ранее портал "Комментарии" сообщал обо всех участвовавших в Саммите мира странах, которые решили не подписывать коммюнике по его итогам.

Также "Комментарии" писали о том, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал о подготовке Украины ко второму Саммиту мира. По его словам, уже на этом этапе Россия пытается сорвать мирную конференцию.



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