К чему готовиться украинцам на военном, экономическом и политическом фронтах – что может удивить

Специально для издания "Комментарии" эксперты спрогнозировали, чего в обозримом будущем ожидать Украине на всех фронтах – собственно военном, а также экономическом, внешнеполитическом, внутриполитическом.

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Наиболее ожидаемым на этой неделе может стать визит нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс

Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина предполагает, что в краткосрочной перспективе какие-либо ощутимые изменения могут произойти на поле боя.

хоть и замедлилось, однако в любой момент может опять перейти в интенсивную фазу. Ждём новостей и верим в победу", – отмечает эксперт. "Контрнаступление ВСУ, начатое чуть более недели назад

На внешнеполитическом направлении, по ее словам, ожидается выступление президента Украины Владимира Зеленского перед Генеральной Ассамблеей ООН.



сделают выступление украинского президента мощным и убедительным", – уверена Анна Малкина. "Примечательным стало то, что "за" это выступление проголосовала даже Венгрия и Сербия, считающиеся союзниками России. Выступление Зеленского даст возможность в очередной раз донести до международного сообщества, начинающего "уставать от Украины", важность политической, финансовой и военной помощи нашей стране. Уверена, что успехи ВСУ на фоне новых зверств российской армии в Изюме

Также, по ее словам, не исключены визиты мировых лидеров в Украину. Прогнозировать, кто именно приедет на следующей неделе достаточно сложно, отмечает политолог, так как трендом всех месяцев войны стало отсутствие их анонсирования. Поэтому узнавать о них мы будем "по факту". Наиболее ожидаемым может стать визит нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, считает эксперт.

"Внутриполитическая ситуация в Украине вряд ли как-то изменится на следующей неделе, – предполагает Анна Малкина. – Правовой режим военного положения "приглушил" политическую активность в привычном для нас понимании. Протестные акции под запретом, деятельность оппозиционных политических сил – в информационном вакууме. Экс-ОПЗЖ активно голосует вместе со "Слугой народа" за все законы. Кадровые ротации в Кабмине не анонсируются. Можно назвать это стабильностью – и, в условиях войны, это не самый плохой вариант".

Мы в ожидании очередного пакета санкций против РФ, а также – новых пакетов помощи Украине

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников рассуждает так:

И на будущей неделе, уверен, бюджетный процесс будет развиваться. Интересно пронаблюдать, как главный финансовый документ станет проходить через парламент. Какие станут вносить поправки. Известно, что в проекте бюджета-2023 отсутствует привычная возможность "засевать" деньгами мажоритарные округа. Посмотрим, будет ли сделана попытка возобновить эту сомнительную практику. Бюджет предполагает сокращение расходов, в том числе на соцсферу. Интересно будет увидеть, какие именно урезания предложат. Уже анонсировалось, что урезания напавят на госслужащих, возможно, кто-то еще попадет под удар". "По экономической части топ-событием уходящей недели стало внесение в Раду проекта бюджета

Второй важный экономический момент касается, по словам эксперта, международной деятельности.

"Мы в ожидании очередного пакета санкций против РФ, а также – новых пакетов помощи Украине, в том числе от США, включая военную и финансовую. Также уже анонсировались транши от Мирового Банка Еврокомиссии", – напоминает Алексей Плотников.

Третье важное направление, которое будет развиваться в течение следующей недели – подготовка к отопительному сезону. Вопросы подготовки, финансирования запасов газа и всего остального становятся всё более актуальными, резюмирует эксперт.

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