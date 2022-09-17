Признание России государством-спонсором терроризма: решится ли на это мир после трагедии Изюма

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 16 сентября сообщил, о массовом захоронении возле Изюма. Он позитивно оценил идею ООН отправить туда свою миссию. А также в очередной раз призвал признать РФ государством-спонсором терроризма. Каковы шансы, что США и другие страны решаться признать очевидное – и поставить на России клеймо, которое она давно заслуживает? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Массовые захоронения в Изюме. Фото: из открытых источников

Решение о признании России страной-спонсором терроризма в США будет принято, но позже

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса думает, что решение о признании России страной-спонсором терроризма в США может быть принято. Просто позже. Или же американские власти пойдут на некий лайт-вариант.

"Либо это сделает администрация Байдена под давлением Конгресса (сам Белый дом этого делать пока не хочет). Либо найдут некое компромиссное решение. Не будут полноценно называть РФ страной-спонсором терроризма, а введут определенные ограничения в ракурсе такого статуса. Или придумают некий другой статус, который не будет означать внесение России в список стран-спонсоров терроризма, но усилит на нее санкционное давление и наложит ряд торговых ограничений", – поясняет эксперт.

По его мнению, скорее всего, скажется давление Конгресса, которое, предположительно, усилится после промежуточных выборов в ноябре. Особенно если победу одержат республиканцы, которые выступают за объявление РФ страной-спонсором терроризма.

Очень серьезное влияние окажет и публикация на этой неделе материалов об ужасных военных преступлениях России в Изюме

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук рассуждает так:

"Президент Зеленский неоднократно обращался к мировому сообществу с призывом признания России государством-спонсором терроризма. Особенно важна в этом контексте позиция США как ведущего государства Запада, позиция которого будет определяющей для всех. Зарегистрирован соответствующий законопроект в Конгрессе, авторами которого стали как демократы, так и республиканцы. В то же время, президент Байден считает, что Россия не должна признаваться государством-спонсором терроризма, поскольку это может поставить под удар позиции некоторых западных государств, и, в итоге, не принести пользы. Так что вопрос признания террористического статуса РФ остается сложным".

В то же время, отмечает эксперт, Украина продолжает информационную кампанию по этому поводу. В частности, отмечает он, о преступлениях россиян, которые засвидетельствованы на основе перехватов разговоров, явно свидетельствующих о террористическом характере российской агрессии, написал на этой неделе в статье для Huffington Post руководитель Офиса президента Украины – Ермак.

"Конечно, очень серьезное влияние окажет и публикация на этой неделе материалов об ужасных военных преступлениях России в Изюме, – уверен Петр Олещук. – Всё это постепенно склоняет чашу весов в сторону признания террористического характера РФ, где с другой стороны – политическая целесообразность".

Нужно вносить постановление о признании России государством-спонсором терроризма в Верховную Раду

Политтехнолог Виктор Таран не сомневается: то, что Россия творит в Украине, четко попадает под признаки геноцида.

"Напомню, что геноцид – это преследование по расовым, религиозным и прочими признаками. Подобные ужасы происходили в Руанде, в Сербии и неоднократно со стороны россиян по отношению к украинцам. В том числе в прошлом веке. То есть, происходит уничтожение по признакам определенной идентичности", – поясняет Виктор Таран.

Что касается признания РФ государством-террористом, то, по словам эксперта, сама Украина должна делать проактивные шаги. Не просто требовать от других сделать это, а играть первую скрипку.

"То же самое касается массовых санкций против российских олигархов и бизнесменов. Пока политика по этому вопросу непонятна (СНБО и Минюст перебрасывают мяч друг другу), вызывая обеспокоенность как в украинском обществе, так и у наших международных партнеров. Так что следует начинать с себя. Вносить постановление о признании России государством-спонсором терроризма в Верховную Раду. А партнеры, уверен, поддержат", – отмечает эксперт.

Он акцентирует, что такое клеймо на РФ – это визовые, экономические и прочие серьезные ограничения. Что будет бить не только по россиянам, но и по странам, которые продолжают те или иные контакты с государством-агрессором.

"А США пока, увы, даже серьезные визовые ограничения против России не ввели, – напоминает Виктор Таран. – Но, подчеркиваю, именно мы должны быть лидером в таких шагах. Говоря партнерам – смотрите, мы это делаем, присоединяйтесь! Для начала следует провести переговоры с нашими верными союзниками в ЕС – Польшей, странами Балтии, Нидерландами, Чехией и так далее. Начнем с этого, подтянутся и другие".

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