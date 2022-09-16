Настораживающие итоги саммита ШОС: почему Китай не волнует ядерный терроризм в Украине

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Кравцев Сергей
В течение двух дней, 15-16 сентября, в Узбекистане, в городе Самарканд, проходит саммит стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которая объединяет Китай, Россию, Индию, Пакистан, а также страны Центральной Азии. Среди прочего, состоялась встреча китайского лидера Си Цзиньпина с президентом РФ Владимиром Путиным, развязавшим войну против Украины. Были и другие двух, трехсторонние и многосторонние встречи, принята так называемая Самаркандская декларация, в которой – немало камней в огород Западного мира в целом и США в частности. Что можно сказать по итогам ШОС? Какие выводы следует сделать коллективному Западу и Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Саммит стран Шанхайской организации сотрудничества. Фото: из открытых источников
Нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совета министров АР Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко считает не совсем адекватной, избыточно оптимистичной оценку, которую дают в западной прессе по поводу хода встречи в рамках саммита ШОС.
По его мнению, то, что Си Цзиньпин несколько дистанцировался от остальных, даже отсутствовал на общем обеде, где центром внимания оказался вовсе не Путин, а турецкий лидер Эрдоган, подчеркивает скорее ощущение главой Китая собственной значимости и исторической роли своей страны в новой конфигурации мира.
Также, продолжает он, Китай, по сути, умолчанием попыток ядерного терроризма со стороны Путина, продемонстрировал, что берет Россию в младшие партнеры в реализации своей стратегии сообщества единой судьбы человечества. Суть которой, что Китай приходит на смену существующему порядку построения мира на принципах демократии (то, что худо-бедно пытаются перереализовать США, объединенная Европа и Украина, на долю которой выпало защищать эти ценности). А Китай, акцентирует эксперт, исповедует альтернативную философию. Видит исключительную свою роль в новом мире, где есть лишь враги или младшие партнеры.
Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак предполагает, что на саммите ШОС в Самарканде произошла окончательная фиксация сферы интересов Китая в этом регионе.
По его словам, любопытно то, как происходит смещение руководящей роли в организации от РФ (ведь именно по её инициативе задумывалась и создавался организация как "клуб друзей России + Китай") в сторону КНР. Теперь, отмечает эксперт, конструкция ШОС выглядят следующим образом: "Китай и партнеры, а также Россия".
По результату саммита Иван Ступак делает следующие осторожные выводы:
1. Россия окончательно утратила лидерство и авторитет, теперь Китай является альфа-самцом в этой организации.
2. Иран и Беларусь имеют неплохие шансы влиться в организацию на равных со всеми участниками правами.
3. Вполне возможно, что таким образом Беларусь сможет вырваться из цепких объятий РФ.
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