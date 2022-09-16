Настораживающие итоги саммита ШОС: почему Китай не волнует ядерный терроризм в Украине

В течение двух дней, 15-16 сентября, в Узбекистане, в городе Самарканд, проходит саммит стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которая объединяет Китай, Россию, Индию, Пакистан, а также страны Центральной Азии. Среди прочего, состоялась встреча китайского лидера Си Цзиньпина с президентом РФ Владимиром Путиным, развязавшим войну против Украины. Были и другие двух, трехсторонние и многосторонние встречи, принята так называемая Самаркандская декларация, в которой – немало камней в огород Западного мира в целом и США в частности. Что можно сказать по итогам ШОС? Какие выводы следует сделать коллективному Западу и Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Саммит стран Шанхайской организации сотрудничества. Фото: из открытых источников

Ни о каком охлаждении между КНР и РФ речь сегодня не идет

Нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совета министров АР Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко считает не совсем адекватной, избыточно оптимистичной оценку, которую дают в западной прессе по поводу хода встречи в рамках саммита ШОС.

действует до сих пор. Подтверждением тому является хотя бы тот факт, что Си Цзиньпин вообще не вспомнил проблему оккупированной и обстреливаемой россиянами Запорожской АЭС. Хоть ранее он демонстрировал чувствительное отношение к вопросам ядерного терроризма. Так что ни о каком охлаждении между КНР и РФ речь сегодня не идет", – отмечет эксперт. "Там говорится, что Си Цзиньпин почти не вспомнил Украину, хоть Путин пытался его к этому подтолкнуть в нужном для России ракурсе. Отмечается, что отсутствие реакции китайского лидера в этом направлении якобы демонстрирует охлаждение отношений между Пекином и Москвой. На самом деле, я думаю, что то "добро" на начало масштабного российского вторжения в Украину, которое, очевидно, было дано Путину во время его визита в начале февраля в Китай на открытие Олимпиады

По его мнению, то, что Си Цзиньпин несколько дистанцировался от остальных, даже отсутствовал на общем обеде, где центром внимания оказался вовсе не Путин, а турецкий лидер Эрдоган, подчеркивает скорее ощущение главой Китая собственной значимости и исторической роли своей страны в новой конфигурации мира.

"Я думаю, что этом саммите, по сути, происходило оформление достаточно развернутой, в первую очередь, антиамериканской и антиевропейской коалиции. И в силу географического положения, Украина находится на острие этого глобального противостояния", – поясняет Андрей Сенченко.

Также, продолжает он, Китай, по сути, умолчанием попыток ядерного терроризма со стороны Путина, продемонстрировал, что берет Россию в младшие партнеры в реализации своей стратегии сообщества единой судьбы человечества. Суть которой, что Китай приходит на смену существующему порядку построения мира на принципах демократии (то, что худо-бедно пытаются перереализовать США, объединенная Европа и Украина, на долю которой выпало защищать эти ценности). А Китай, акцентирует эксперт, исповедует альтернативную философию. Видит исключительную свою роль в новом мире, где есть лишь враги или младшие партнеры.

"Так вот Путин – младший партнер, а "американский империализм", как это понимает Китай, единая Европа вместе с Украиной – это враги", – констатирует Андрей Сенченко.

Китай заинтересован и дальше покупать российскую нефть с существенным дисконтом, но при этом не горит желанием нарушать международные санкции

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак предполагает, что на саммите ШОС в Самарканде произошла окончательная фиксация сферы интересов Китая в этом регионе.

По его словам, любопытно то, как происходит смещение руководящей роли в организации от РФ (ведь именно по её инициативе задумывалась и создавался организация как "клуб друзей России + Китай") в сторону КНР. Теперь, отмечает эксперт, конструкция ШОС выглядят следующим образом: "Китай и партнеры, а также Россия".

По результату саммита Иван Ступак делает следующие осторожные выводы:

1. Россия окончательно утратила лидерство и авторитет, теперь Китай является альфа-самцом в этой организации.

2. Иран и Беларусь имеют неплохие шансы влиться в организацию на равных со всеми участниками правами.

3. Вполне возможно, что таким образом Беларусь сможет вырваться из цепких объятий РФ.

"Путин и Си Цзиньпин много говорили о расширении товарооборота, взаимном экономическом сотрудничестве, а также инвестициях, но о сотрудничестве в высокотехнологичных сферах не было сказано ни слова, – обращает внимание эксперт. – А ведь именно сфера микроэлектроники невероятно сейчас важна для российского ВПК, так как импортозамещение сломалось еще на старте. Вероятно, Китай заинтересован и дальше покупать российскую нефть с существенным дисконтом, но при этом не горит желанием нарушать международные санкции, поставляя в РФ критически важную продукцию".

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