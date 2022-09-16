В МАГАТЭ требуют от России прекратить оккупацию ЗАЭС: каковы перспективы демилитаризации

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в состав которого входят 35 стран ООН, принял резолюцию, требующую от России прекратить оккупацию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), равно как прекратить действия против "любого другого ядерного объекта в Украине или на них". Об этом во время видеообращения 15 сентября упомянул и президент Украины Владимир Зеленский. Каковы перспективы демилитаризации ЗАЭС? Как можно принудить россиян покинуть станцию? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

В логику такой кремлевской войны вполне вписывается ядерный шантаж с помощью контроля над ЗАЭС

Политтехнолог, специалист по антикризисным кампаниям Денис Богуш уверен, что по своей воле россияне с ЗАЭС не уйдут.

"И нет каких-то иных, кроме силовых, механизмов принудить их это сделать. С подходом РФ к войне как к войне без правил – контроль над атомной станцией – это ядерный рычаг давления. И на Украину, и на мир. Ядерный терроризм во всей красе", – поясняет эксперт.

Он напоминает, что Украина после визита МАГАТЭ и непрекращающихся провокационных обстрелов станции русскими пошла на остановку последнего реактора на ЗАЭС. Лишившись в итоге 30% электроэнергии.

"Миссия МАГАТЭ зафиксировала наличие российских войск и представителей Росатома прямо внутри украинской атомной станции. Это уже нарушение всех международных норм и явный признак ядерного терроризма. Но почему-то в отчете организации это было подано довольно мягко, – отмечает Денис Богуш. – Они сосредоточились на том, что надо как-то демилитаризировать, как-то вывести войска. Но не назвали происходящее тем, чем оно является – ядерным терроризмом. Между тем, даже пролет ракеты над АЭС подходит под такую категорию. А тут – стоят войска и идут обстрелы".

Шансы на выход россиян с ЗАЭС будут лишь при определенных действиях украинских военнослужащих и спецслужб, считает эксперт.

"Мы же видим, что Путин целенаправленно создает гуманитарную катастрофу в Украине. Россияне поняли, что военным путем, на поле боя, они ничего добиться не смогут. А потому бьют ракетами по объектам критической инфраструктуры, воюя, по сути, с гражданскими. Война против всех норм и конвенций. Абсолютна циничная. И в логику такой кремлевской войны вполне вписывается ядерный шантаж с помощью контроля над ЗАЭС, – акцентирует Денис Богуш. – Освободить ее можем лишь мы сами – создав условия, когда россияне вынуждены будут покинуть и станцию, и Энергодар, и все наши территории ".

Следует требовать, чтобы МАГАТЭ увеличила число экспертов и мониторинг на станции

По мнению кандидата политических наук, политэксперта Дмитрия Гаврилюка, пока Россия ведет разнообразные агрессивные, включая военные, действия против Украины ни одна АЭС, а в частности и ЗАЭС не будут в безопасности. Все они, так или иначе, находятся в зоне поражения российской артиллерии и стратегической авиации.

"Для Москвы решение МАГАТЭ – ничто, пустой звук. Очень странно всегда смотреть за реакцией цивилизованного мира, когда он предлагают главному гопнику планеты, ядру международного терроризма – России – прийти в себя, изменить свои агрессивные действия просто потому, что так просят (или требуют) адекватные международные организации и государства. Я считаю, что странам, признанным россией "недружественными", следует начать готовить защиту своей инфраструктуры, АЭС, центров принятия военно-политических решений. Лишним это не будет. Пример ЗАЭС в условиях российского военного вторжения в 2022 году – этому яркий пример", – подчеркивает Дмитрий Гаврилюк.

Он не сомневается, что никакие призывы и обращения не остановят Путина. В том числе в ситуации с ЗАЭС.

"Через рот соловьевых и скабеевых Кремль будет оправдывать все свои ядерные провокации и шантажи гражданского населения на ЗАЭС. Что может остановить Путина? Во-первых, реальная угроза уничтожения военной группировки россиян на всех временно оккупированных территориях материковой Украины (а со временем и в Крыму). В таком случае, Путин как "великий полководец" – в целях сохранения жизни армейцам пойдет на этот шаг. То есть, Украина дает "коридор" российской армии, а Россия выводит ее, включая своих гопников с ЗАЭС, – поясняет политэксперт. – Во-вторых, на фоне широкого и системного гражданского сопротивления на Херсонщине и Запорожчине, Путин в целях сохранения хоть какого-то лица на международной арене, требуя снять часть санкций против России, может пойти на так называемый "жест доброй воли" – и вывести своих военных с ЗАЭС".

Что касается демилитаризации зоны ЗАЭС, то в условиях пока РФ хоть одной ногой российского солдата стоит на украинской земле, включая Крым, это – призрачная надежда. И Украина тут ничего не может гарантировать, отмечает Дмитрий Гаврилюк. В то же время, он не исключает, что в конце 2022-середине 2023 года ЗАЭС повторит судьбу ЧАЭС, а РФ в качестве "жеста доброй воли" уберется оттуда. По ходу продуцируя миф о своем "ядерном миротворчестве".

"Это вполне реально, если как говорится в песне, на Херсонщине и Запорожье "Залужный будет мутить движ". Также Украина может подстраховаться и издать указ подразделениям ВСУ не совершать военные действия в зоне ЗАЭС, – считает эксперт. – Кроме того, следует требовать, чтобы МАГАТЭ увеличила число экспертов и мониторинг на станции. Те должны сразу бить в набат, если те или иные действия россиян начнут создавать угрозу безопасности данному объекту".

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