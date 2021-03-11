Ивано-Франковск остался без троллейбусов

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Ольга Чародий
В Ивано-Франковске, попавшем в "красную" карантинную зону,
останавливают движение троллейбусов. Об этом в Facebook сообщил городской
голова Руслан Марцинкив.
Троллейбусное движение (фото из открытых источников)
По его словам, есть предписание полиции на движение троллейбусов. Поэтому, несмотря на изменения в постановлении Кабмина, троллейбусное движение в городе будет остановлено. Кроме того, в Ивано-Франковске уменьшит выпуск автобусов на коммунальные маршруты. Вместе с тем, спецрейсы сохранятся.
С 26 февраля в Ивано-Франковске установлен красный уровень
эпидемической опасности. В городе закрыты школы и детсады. Заведения питания
работают только на вынос.
Напомним, местный совет Ивано-Франковска подал иск против Кабинета министров Украины в Окружной административный суд столицы Украины. О данном шаге мэрии города, на брифинге в пятницу, 4 сентября, сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. "Вчера мы подали исковое заявление против Кабинета министров в Окружной административный суд Киева. К нему присоединилась не только Ивано-Франковской области. Город Тернополь также подает в суд", — заявил Марцинкив. Отметим, согласно последнего обновления карантинного зонирования, Ивано-Франковск, Тернополь и ряд других городов попали в красную зону карантина. Новое эпидемиологическое зонирования начнет действовать с 7 сентября.Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Конституционный Суд Украины признал частично неконституционным постановление Кабмина о введении карантина. Так, Конституции Украины не отвечают ограничения, связанные с работой общественного транспорта в стране. Также суд признал неконституционным ограничения, касающиеся зарплат чиновников и судей. Незаконной назван и запрет на работу заведений общественного питания.
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