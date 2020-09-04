Ивано-Франковск подает в суд на Кабмин за "красную" зону карантина

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Дмитрий Симоненко
Местный совет Ивано-Франковска подал иск против Кабинета министров Украины в Окружной административный суд столицы Украины. Об этом сообщает "Корреспондент".
О данном шаге мэрии города, на брифинге в пятницу, 4 сентября, сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
Фото: Википедия
"Вчера мы подали исковое заявление против Кабинета министров в Окружной административный суд Киева. К нему присоединилась не только Ивано-Франковской области. Город Тернополь также подает в суд", - заявил Марцинкив.
Отметим, согласно последнего обновления карантинного зонирования, Ивано-Франковск, Тернополь и ряд других городов попали в красную зону карантина. Новое эпидемиологическое зонирования начнет действовать с 7 сентября.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Конституционный Суд Украины признал частично неконституционным постановление Кабмина о введении карантина. Так, Конституции Украины не отвечают ограничения, связанные с работой общественного транспорта в стране. Также суд признал неконституционным ограничения, касающиеся зарплат чиновников и судей. Незаконной назван и запрет на работу заведений общественного питания.
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