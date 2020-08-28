Конституционный суд признал незаконными некоторые карантинные ограничения

Язык
BTC/USD
11507.15
ETH/USD
395.12
LTC/USD
57.12
USD/UAH
27.65
EUR/UAH
32.80
RUB/UAH
0.38
Татьяна Веремеева
Конституционный суд Украины признал неконституционными некоторые
карантинные ограничения, связанные с пандемией коронавируса COVID-19. Об этом сообщает "РБК-Украина"
со ссылкой на источник в КСУ.
Так, Конституции Украины не соответствуют ограничения, связанные с работой
общественного транспорта в стране. Также суд признал неконституционными ограничения,
касающиеся зарплат чиновников и судей. Незаконным назван и запрет на работу
заведений общественного питания.
Карантин Фото: freepik
Напомним, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической
безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) изменила эпидемическое
зонирование в Украине. Обновление вступает в силу с 31 августа. К "красной" зоне будут отнесены, в частности, города Ивано-Франковск,
Черновцы, Измаил Одесской области. "Оранжевыми"
останутся Харьков и Богодуховский район Харьковской области, Львов, Моршин,
Сумы. К "желтой" зоне отнесены город Киев, Одесса, Ровно.
"Комментарии" писали, что министр здравоохранения Максим Степанов заявил,
что отмена
карантинных ограничений в Украине недопустима. "Кроме общего количества
людей, у которых подтверждена коронавирусная болезнь, у нас растет количество
людей, которые госпитализируются каждый час. Сегодня утром в наших больницах с
подтвержденным диагнозом COVID-19 находилось 6544 человека", – сообщил глава
Минздрава.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости