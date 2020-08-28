kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 28.08.2020

BTC/USD

11507.15

ETH/USD

395.12

LTC/USD

57.12

НБУ 28.08.2020

USD/UAH

27.65

EUR/UAH

32.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество права человека Конституционный суд признал незаконными некоторые карантинные ограничения
commentss НОВОСТИ Все новости

Конституционный суд признал незаконными некоторые карантинные ограничения

Ограничения работы общественного транспорта из-за карантина признали неконституционными

сегодня, 20:46
Автор:

Татьяна Веремеева

Конституционный суд Украины признал неконституционными некоторые карантинные ограничения, связанные с пандемией коронавируса COVID-19. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источник в КСУ.

Так, Конституции Украины не соответствуют ограничения, связанные с работой общественного транспорта в стране. Также суд признал неконституционными ограничения, касающиеся зарплат чиновников и судей. Незаконным назван и запрет на работу заведений общественного питания.

Конституционный суд признал незаконными некоторые карантинные ограничения

Карантин Фото: freepik

Напомним, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) изменила эпидемическое зонирование в Украине. Обновление вступает в силу с 31 августа. К "красной" зоне будут отнесены, в частности, города Ивано-Франковск, Черновцы, Измаил Одесской области.  "Оранжевыми" останутся Харьков и Богодуховский район Харьковской области, Львов, Моршин, Сумы. К "желтой" зоне отнесены город Киев, Одесса, Ровно.

"Комментарии" писали, что министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что отмена карантинных ограничений в Украине недопустима. "Кроме общего количества людей, у которых подтверждена коронавирусная болезнь, у нас растет количество людей, которые госпитализируются каждый час. Сегодня утром в наших больницах с подтвержденным диагнозом COVID-19 находилось 6544 человека", – сообщил глава Минздрава.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!