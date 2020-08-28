Конституционный суд признал незаконными некоторые карантинные ограничения

Конституционный суд Украины признал неконституционными некоторые карантинные ограничения, связанные с пандемией коронавируса COVID-19. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источник в КСУ.



Так, Конституции Украины не соответствуют ограничения, связанные с работой общественного транспорта в стране. Также суд признал неконституционными ограничения, касающиеся зарплат чиновников и судей. Незаконным назван и запрет на работу заведений общественного питания.

Карантин Фото: freepik

Напомним, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) изменила эпидемическое зонирование в Украине. Обновление вступает в силу с 31 августа. К "красной" зоне будут отнесены, в частности, города Ивано-Франковск, Черновцы, Измаил Одесской области. "Оранжевыми" останутся Харьков и Богодуховский район Харьковской области, Львов, Моршин, Сумы. К "желтой" зоне отнесены город Киев, Одесса, Ровно.

"Комментарии" писали, что министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что отмена карантинных ограничений в Украине недопустима. "Кроме общего количества людей, у которых подтверждена коронавирусная болезнь, у нас растет количество людей, которые госпитализируются каждый час. Сегодня утром в наших больницах с подтвержденным диагнозом COVID-19 находилось 6544 человека", – сообщил глава Минздрава.

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