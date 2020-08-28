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Главная Новости Общество медицина В Минздраве предупредили об апокалиптических последствиях в случае отмены карантина
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В Минздраве предупредили об апокалиптических последствиях в случае отмены карантина

Степанов сообщил, сколько коек в больницах Украины заполнены на данный момент больными коронавирусом

сегодня, 12:52
Автор:

Таисия Ерохина

Отмена карантинных ограничений в Украине недопустима. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Министр отметил, что ежедневно количество больных COVID-19 в нашей стране растет.

В Минздраве предупредили об апокалиптических последствиях в случае отмены карантина

"Кроме общего количества людей, у которых подтверждена коронавирусная болезнь, у нас растет количество людей, которые госпитализируются каждый час. Сегодня утром в наших больницах с подтвержденным диагнозом COVID-19 находилось 6544 человека", - сообщил глава Минздрава.

Отмечается, что всего 35 000 коек подготовлено в Украине для больных с диагнозом COVID-19. Это число распределено по регионам в разном количестве.

"Отмена карантина просто приведет к катастрофе, - заявил Степанов. - Если полностью отменить карантин, то у нас просто негде будет оказывать помощь, а все больницы будут заполнены".

Степанов в очередной раз призвал украинцев соблюдать правила карантина во время пандемии.

"Если мы не хотим видеть апокалиптические кадры из нашей страны, когда некуда госпитализировать больных, то давайте просто соблюдать правила новой реальности, которая у нас есть", - резюмировал министр.

Напомним, в Минздраве сказали, сколько масок в день придется использовать школьнику в школе в условиях коронавирусной эпидемии.


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