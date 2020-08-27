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Внеочередное изменение карантинного зонирования: Ивано-Франковск и Черновцы - "красные" (фото)

С 31 августа начнет действовать новое эпидемическое зонирование областей Украины. К "красной" зоне отнесены Ивано-Франковск, Черновцы, Измаил Одесской области

сегодня, 21:18
Автор:

Дмитрий Симоненко

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) изменила эпидемическое зонирование в Украине. Обновление вступает в силу с 31 августа.  Об этом заявил министр Кабинета министров Немчинов в своем Telegram-канале.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. С 00 часов 00 минут 31 августа (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование", - написал чиновник.

Внеочередное изменение карантинного зонирования: Ивано-Франковск и Черновцы - "красные" (фото)

Фото: 34.ua

Исходя из его сообщения, к "красной" зоне будут отнесены, в частности, города Ивано-Франковск, Черновцы, Измаил Одесской области.

"Оранжевыми" останутся Харьков и Богодуховский район Харьковской области, Львов, Моршин, Сумы.

К "желтой" зоне отнесены город Киев, Одесса, Ровно.

Отмечается, что такие эпидемические уровне устанавливаются на 14 дней.

С подробным списком эпидемиологического зонирования городов можно ознакомиться ниже:


Как ранее сообщали "Комментарии", Кабмин продлил карантин еще на два месяца.





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