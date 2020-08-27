Внеочередное изменение карантинного зонирования: Ивано-Франковск и Черновцы - "красные" (фото)

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Дмитрий Симоненко
Государственная комиссия по вопросам
техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) изменила
эпидемическое зонирование в Украине. Обновление вступает в силу с 31 августа. Об этом заявил министр Кабинета министров Немчинов в своем Telegram-канале.
"Сегодня
состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам
техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. С 00 часов 00
минут 31 августа (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое
зонирование", - написал чиновник.
Фото: 34.ua
Исходя из его сообщения, к "красной" зоне будут отнесены, в частности, города Ивано-Франковск, Черновцы, Измаил Одесской области.
"Оранжевыми" останутся Харьков и Богодуховский район Харьковской области, Львов, Моршин, Сумы.
К "желтой" зоне отнесены город Киев, Одесса, Ровно.
Отмечается, что такие эпидемические уровне устанавливаются на 14 дней.
С подробным списком эпидемиологического зонирования городов можно ознакомиться ниже:
Как ранее сообщали "Комментарии", Кабмин продлил карантин еще на два месяца.
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