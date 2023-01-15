Итоги уходящей недели: что пережила Украина – какой получили сигнал от Запада

Специально для издания "Комментарии" эксперты подвели итоги уходящей недели, окончание которой ознаменует середину зимы – зимы войны, в которую Украину втянула Россия, продолжающая плодить военные преступления.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Одна из ключевых задач на перспективу – построить децентрализованную энергетическую систему, менее уязвимую к ракетным атакам

Народный депутат Украины парламента IХ созыва, глава подкомитета Верховной Рады по вопросам энергетической безопасности Виктория Гриб подчеркивает, что на этой неделе наша страна в очередной раз получила от союзников однозначный сигнал – в противостоянии агрессору нам готовы помогать, пока это необходимо. Особенно на энергетическом фронте, который остается одним из самых трудных.

имеем существенный дефицит в энергосистеме, аварийные отключения, сложную ситуацию в Харьковской и Львовской областях. Враг не прекращает попыток разрушить наши электростанции, а также подстанции Укрэнерго. И только скоординированная работа военных и энергетиков не позволяет россиянам окончательно погрузить Украину в темноту. Ремонтные бригады уже работают над возобновлением электроснабжения", – подчеркивает Виктория Гриб. "В результате субботней – двенадцатой по счету – ракетной атаки на энергетическую инфраструктуру

По ее словам, РФ нанесла ущерб украинской энергосистеме на $6,8 млрд. И для нас критически получить от партнеров оборудование, которое позволит быстро возобновлять поставки электроэнергии.

"Самая тяжелая ситуация с трансформаторами, которых критически не хватает, – подчеркивает нардеп. – Следовательно, одна из ключевых задач на перспективу – не просто восстановить поврежденные объекты сети, но и построить децентрализованную энергетическую систему, менее уязвимую к ракетным атакам и менее зависимую от традиционных генерирующих мощностей, тех же атомных станций. В этом нам готовы помогать как ЕС, так и Соединенные Штаты. К примеру, заместитель госсекретаря США по энергоресурсам Джеффри Пайетт на этой неделе подтвердил, что его страна предоставит Украине мощную финансовую поддержку для восстановления энергетического сектора. Соответствующие средства уже предусмотрены в госбюджете США на 2023 год. Кроме того, подчеркнул готовность поддержать планы по послевоенному восстановлению энергетики Украины вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс. Речь идет, прежде всего, о развитии малых электростанций и зеленой энергетики".

В то же время, основная тяжесть восстановления нанесенного оккупантом ущерба ложится на плечи украинских энергетиков, которые спасают не только энергетическую систему, но и всю украинскую экономику, резюмирует Виктория Гриб.

Мир видит все преступления рашистов, видит геноцид, который РФ ведет против украинского народа

Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова рассуждает так:

в ходе которой подписали Совместную декларацию президентов Люблинского треугольника, в которой, в частности, речь идет и о поддержке вступления Украины в ЕС и НАТО. Также президент Польши заявил о передаче Украине роты танков, Литва пообещала Украине зенитные системы и средства противовоздушной обороны. А правительство Британии заявило о намерении передать Украине танки Challenger 2 и около 30 гаубиц AS-90. Это то, чего мы очень ждали, судя по заявлениям ВСУ. И хоть это не покроет всю потребность в тяжелой технике, наконец, процесс пошел – западные страны согласились с необходимостью передачи Украине танков и ПВО". "Неделя была богатой на события. Украине удалось вернуть еще 50 пленных. Состоялась продуктивная встреча президентов Украины, Польши и Литвы

По мнению эксперта, такая тенденция однозначно повлияет на ход военных действий и приблизит нашу победу. А вместе с системами Patriot, которые должны передать нам США и, возможно, Германия, еще и позволит усилить защиту наших городов и критической инфраструктуры.

"Будем надеяться, что в дальнейшем поддержка наших партнеров будет только увеличиваться", – отмечает Татьяна Лупова.

К сожалению, продолжает она, конец недели ознаменовался страшной трагедией в Днепре, где в жилой многоэтажный дом попала российская ракета. На данный момент известно о как минимум 20 погибших, свыше 70 раненых, среди которых много детей.

"Этот террористический акт, совершенный Россией, осудили наши международные партнеры, – подчеркивает Татьяна Лупова. – Также на этой неделе громко прозвучало заявление посла США при ОБСЕ Майкла Карпентера во время специального заседания Постоянного совета в пятницу в Вене. По его словам, с начала года РФ похитила в Украине около двух тысяч детей. Она незаконно депортировала тысячи украинских гражданских лиц, что является еще одним серьезным нарушением Женевских конвенций. Кроме того, американский посол отметил, что "дети 2005 и 2006 годов рождения уже сейчас подлежат обязательному военному учету. Такое заблаговременное планирование использования украинских детей в качестве пушечного мяса в войне России – и здесь у меня нет других слов – это просто откровенное зло", — добавил Карпентер".

Татьяна Лупова уверена, что эти заявления представителя США говорят о том, что мир видит все преступления рашистов, видит геноцид, который РФ ведет против украинского народа, видит, фиксирует доказательства – и наказание обязательно будет.

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