Общая декларация президентов Люблинского треугольника: о чем говорит сближение трех государств

Руководители Украины, Литвы и Польши подписали 11 января во Львове декларацию президентов Люблинского треугольника. Среди прочего, было заявлено, что Польша передаст Украине роту танков Leopard (по стандартам НАТО – это 14 машин) в рамках международной коалиции, а Литва предоставит нам комплексы ПВО и зенитные системы. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", почему так важно подобное сближение трех государств.

Зеленский - Науседа - Дуда. Фото: сайт Офиса президента

Люблинский треугольник – это лучший противовес "белорусской угрозе"

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Ковальчук поясняет:

"Подписание декларации главами государств Люблинского треугольника – это важный шаг на пути к членству Украины в ЕС, НАТО и реализации "Инициативы трех морей". Люблинский трехсторонний формат основан на традициях и исторических связях трех стран. Люблин избрали специально как намек на средневековую Люблинскую унию, создавшую Речь Посполитую – одно из крупнейших государств Европы в свое время. Польша и Литва – системные партнеры Украины и на практике доказали свою помощь и поддержку. Сегодня – в очередной раз".

Эксперт полагает, что трехсторонняя декларация укрепит взаимодействие наших стран и станет прочным фундаментом регионального взаимодействия.

"Немаловажно и то, что Науседа и Дуда за последний год стали личными друзьями Зеленского. Он об этом говорил во многих интервью", – подчеркивает Александра Ковальчук.

По ее словам, подписание локальных двух-трех сторонних партнерских договоров с Украиной легче реализовать. К тому же, они не выглядят декларативно, а будут иметь прикладное, практическое значение. Следует также понимать, акцентирует аналитик, что Люблинский треугольник – это лучший противовес "белорусской угрозе".

"При этом идея "Триморья" – куда более амбициозна, так как представляет собой объединение двенадцати государств Центральной и Восточной Европы. Территория стран-участниц имеет выход к Адриатическому, Балтийскому и Чёрному морям. Все страны-участницы, за исключением Австрии, являются бывшими социалистическими, и отлично знают и понимаю угрозу со стороны РФ. Все эти договоренности не взаимоисключающие, а взаимодополняющие, – отмечает Александра Ковальчук. – Подобное региональное партнерство позволяет быстрее на практике реализовывать проекты и финансировать помощь странам участникам. Что минимизирует бюрократизм, присущий ЕС и НАТО".

У нас есть возможности для развития многих видов сотрудничества, прежде всего, именно с Польшей, с которой мы соседствуем

Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук напоминает, что союз Польши, Литвы и Украины имеет исторические корни.

"Вопрос не в том, чтобы идти в стародавние времена. Но объективно, если посмотреть на карту, понятно, что эти страны между собой имеют совместные границы (Польша граничит с Украиной и Литвой), соответственно, имеют возможность проводить совместную политику, укреплять экономические связи. Кроме того, у этих трех держав имеется общая историческая проблема – Россия, которая в разные столетия разным образом угрожала их существованию. Так что объединение украинцев, поляков и литовцев имеет вполне логичное обоснование", – поясняет эксперт.

Сотрудничество с Польшей для Украины может иметь еще и стратегическое значение, уверен он. Не только с точки зрения совместного противодействия России, но и в ракурсе значительной кооперации.

"Украина имеет определенные технологические наработки, но у нас внутренний рынок не так велик, да еще и сокращается вследствие войны и демографического кризиса. То же производство выгоднее размещать в кооперации. И Польша в этом плане – очень выгодный для нас партнер. В плане авиастроительства, вагоностроительства, создания турбин и так далее. У нас есть возможности для развития многих видов сотрудничества. Прежде всего, именно с Польшей, с которой мы соседствуем. К тому же, Литва намного меньше. Но украино-польское сотрудничество может привести и к тем или иным нашим связям с Литвой. Взаимовыгодным", – подчеркивает Борис Кушнирук.

Исходя из этого, он видит во встречах, подобной сегодняшней во Львове, необходимые составляющие долгосрочного сотрудничества – стратегически важные для наших трех стран.

"Важны, конечно, не просто слова и декларации, а осознанная экономическая политика, которая стимулировала бы создание совместных производств. Где мы развивали бы те или иные направления промышленного производства, выдавая продукцию с большей добавочной стоимостью, – отмечает эксперт. – Ведя войну с Россией, мы объективно не можем наладить на своей территории серийное производство какой-либо военной техники. Потому что в любой момент может прилететь вражеская ракета – и всё уничтожить. А если такое производство размещено за границами Украины, в тех же Польше или Литве, мы можем наши конструкторские разработки реализовывать там, получая взаимную выгоду".

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