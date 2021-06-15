Хакеры совершили масштабную атаку на одну из европейских стран: кто пострадал на этот раз

Польша созывает закрытое заседание парламента из-за кибератаки хакеров. Об этом пишет Wiadomosci.

Хакеры - фото с открытых источников

Официальный представитель правительства республики Петр Мюллер заявил, что атака носит широкий характер.

"В последнее время мы стали объектом беспрецедентной кибернетической атаки, направленной на Польшу, польские учреждения, на отдельных пользователей электронной почты", — отметил Мюллер.

Журналисты сообщают, что ответственный за реализацию Национальной программы вакцинации Михал Дворчик заявил, что подвергся атаке хакеров. Были сломаны электронная почта и страницы в социальных сетях, принадлежащие ему и его жене.

По мнению Дворчика, к атаке имеют отношение российские хакеры, поскольку информация была опубликована в российском мессенджере Telegram.

Напомним, что президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Кремль не причастен к кибератакам, которые в последнее время были осуществлены на США.

Добавим, что Соединенные Штаты Америки планируют создать коалицию по борьбе против кибератак, проводимых с применением компьютерных программ-вымогателей. Основная цель будущей международной коалиции — добиться того, чтобы страны, которые скрывают киберпреступников, несли за это ответственность.

Также директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что Россия должна прилагать больше усилий для борьбы против хакеров, которые используют вирусы-вымогатели, если хочет показать, что серьезно борется против этой проблемы.

Добавим, что специалисты СБУ остановили работу незаконного телекоммуникационного центра в Киеве. По информации правоохранителей, только с начала 2021 года махинаторы присвоили себе 9 млн гривен от граждан Украины и иностранцев под видом участия в международных инвестиционных проектах.



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