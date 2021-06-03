Как украинские кибермошенники выманивали из иностранных инвесторов миллионы гривен

BTC/USD
38905.71
ETH/USD
2816.97
LTC/USD
192.10
USD/UAH
27.50
EUR/UAH
33.50
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Данило Матюха
Специалисты службы безопасности Украины остановили работу незаконного телекоммуникационного центра в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Кибермошенники - фото из открытых источников
По информации правоохранителей, только с начала 2021 года махинаторы присвоили себе 9 млн грн от граждан Украины и иностранцев под видом участия в международных инвестиционных проектах.
Работники спецслужбы установили, что организаторами подпольного бизнеса оказались двое украинцев и их товарищ из заграницы. Мужчины разработали и администрировали специализированное программное обеспечение, которое имитировало торги на международных биржах и криптовалютних проектах. Кроме этого, они создали сеть так называемых "фишинговых" вебресурсов — копий сайтов международных инвесткомпаний.
Преступники заманивали людей на подконтрольные ресурсы через "ботсеть" рекламных аккаунтов в популярных соцсетях. Далее, по наработанной схеме, мошенники звонили "жертвам" с подмененных иностранных номеров телефонов и выманивали деньги якобы для инвестиций, а потом присваивали их.
Известно, что в свою схему махинаторы привлекли более 100 наемных работников. Сейчас дело передано в суд.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости