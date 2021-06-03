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Как украинские кибермошенники выманивали из иностранных инвесторов миллионы гривен

Преступники имитировали торги на международных биржах

сегодня, 15:43
Автор:

Данило Матюха

Специалисты службы безопасности Украины остановили работу незаконного телекоммуникационного центра в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как украинские кибермошенники выманивали из иностранных инвесторов миллионы гривен

Кибермошенники - фото из открытых источников

По информации правоохранителей, только с начала 2021 года махинаторы присвоили себе 9 млн грн от граждан Украины и иностранцев под видом участия в международных инвестиционных проектах.

Работники спецслужбы установили, что организаторами подпольного бизнеса оказались двое украинцев и их товарищ из заграницы. Мужчины разработали и администрировали специализированное программное обеспечение, которое имитировало торги на международных биржах и криптовалютних проектах. Кроме этого, они создали сеть так называемых "фишинговых" вебресурсов — копий сайтов международных инвесткомпаний.

Преступники заманивали людей на подконтрольные ресурсы через "ботсеть" рекламных аккаунтов в популярных соцсетях. Далее, по наработанной схеме, мошенники звонили "жертвам" с подмененных иностранных номеров телефонов и выманивали деньги якобы для инвестиций, а потом присваивали их.

Известно, что в свою схему махинаторы привлекли более 100 наемных работников. Сейчас дело передано в суд.

Напомним, что в Соединенных Штатах Америки осудили гражданина Украины Федора Гладыря за хакерские атаки на крупные компании. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США.

Кроме того, ранее 39-летнему жителю Тернопольской области, который разработал один из крупнейших в мире фишинговых сервисов для атак на финансовые учреждения, сообщили о подозрении. Пресс-служба полиции сообщила, что в результате атак хакера пострадали 11 мировых банков. Подробнее об этой ситуации читайте в нашем материале.


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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/u-kyievi-sbu-vykryla-kiberuhrupovannia-na-pryvlasnenni-9-mln-hrn-ukrainskykh-hromadian-ta-inozemtsiv-video
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