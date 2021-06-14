Почему Путин посоветовал США обратиться в Международную лигу сексуальных реформ

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Кремль не причастен к кибератакам, которые в последнее время были осуществлены на США. Об этом сообщает пресс-служба российского гаранта, ссылаясь на материал NBC.

Владимир Путин - фото: ТАСС

На вопрос американского журналиста о хакерских атаках на мировые предприятия, которые проводились с территории РФ, Путин заявил, что никаких доказательств причастности к этому России, кроме заявлений американских ведомств, нет.

"Вы мне передаете информацию о том, кто сказал. Но где же доказательства того, что это было сделано на самом деле? На такие бездоказательные обвинения я могу вам ответить: можете жаловаться в Международную лигу сексуальных реформ. Вас это устроит?", — отметил политик.

Путин также добавил, что НАТО внесло киберпространство в сферу боевых действий, но Россия, по его словам, не принимает в них участия, потому что не хочет "милитаризации киберпространства".

Напомним, что Соединенные Штаты Америки планируют создать коалицию по борьбе против кибератак, проводимых с применением компьютерных программ-вымогателей. Основная цель будущей международной коалиции — добиться того, чтобы страны, которые скрывают киберпреступников, несли за это ответственность.

Также директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что Россия должна прилагать больше усилий для борьбы против хакеров, которые используют вирусы-вымогатели, если хочет показать, что серьезно борется против этой проблемы.

Добавим, специалисты СБУ остановили работу незаконного телекоммуникационного центра в Киеве. По информации правоохранителей, только с начала 2021 года махинаторы присвоили себе 9 млн грн от граждан Украины и иностранцев под видом участия в международных инвестиционных проектах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!