Град, шквалы и грозы: в ГСЧС предупреждают об ухудшении погоды в Украине - подробности

В ГСЧС Украины предупреждают об ухудшении погодных условий сразу в нескольких частях страны. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ГСЧС.

Погода в Украине

В Украине ожидаются грозы, град и шквалы. В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждают украинцев об ухудшении погоды.

"7 июля в западных, северных, большинстве центральных областей, местами в Одесской и Николаевской грозы, в отдельных районах центральных, Сумской, Одесской и Николаевской областей град и шквалы 15-20 м/с.", — информирует ГСЧС.

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