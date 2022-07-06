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Град, шквалы и грозы: в ГСЧС предупреждают об ухудшении погоды в Украине - подробности

Украинцев предупреждают об ухудшении погоды

сегодня, 22:05
Автор:

Денис
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В ГСЧС Украины предупреждают об ухудшении погодных условий сразу в нескольких частях страны. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ГСЧС. 

Град, шквалы и грозы: в ГСЧС предупреждают об ухудшении погоды в Украине - подробности

Погода в Украине

В Украине ожидаются грозы, град и шквалы. В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждают украинцев об ухудшении погоды. 

"7 июля в западных, северных, большинстве центральных областей, местами в Одесской и Николаевской грозы, в отдельных районах центральных, Сумской, Одесской и Николаевской областей град и шквалы 15-20 м/с.", — информирует ГСЧС. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Залужный поставил точку: что решено с передвижением военнообязанных в Украине. Валерий Залужный отменил скандальный документ. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

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Сайт "Комментарии" сообщал о том, что первый пошел: почему Новинский отказался от мандата нардепа – о чем это говорит. Вадим Новинский может стать не последним нардепом, который из-за обстоятельств войны решил сложить с себя полномочия. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что цены шокируют: во временно оккупированном Херсоне установили новые цены в магазинах (ФОТО). "Освободители" установили новые цены во временно оккупированном Херсоне. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 





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Источник: https://t.me/dsns_telegram/8152
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