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Цены шокируют: во временно оккупированном Херсоне установили новые цены в магазинах (ФОТО)

"Освободители" установили новые цены во временно оккупированном Херсоне

сегодня, 15:36
Автор:

Денис
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В Оперативном командовании "Юг" показали новые ценники в магазинах Херсона. Фотографии были опубликованы на официальной странице ОК "Юг" в социальной сети Facebook.  

Цены шокируют: во временно оккупированном Херсоне установили новые цены в магазинах (ФОТО)

Супермаркет. Иллюстрация

""Освободители" установили новые цены во временно оккупированном Херсоне. Цены на привычные для украинцев товары действительно шокируют", — пишет ОК "Юг".  

К примеру, упаковка мыла Safeguard из пяти штук по 75 грамм стоит 339 гривен или 678 рублей. В то время как в Украине в данный момент подобный товар, а именно упаковку мыла Safeguard из пяти штук по 70 грамм можно приобрести не дороже 80 гривен.

Цены шокируют: во временно оккупированном Херсоне установили новые цены в магазинах (ФОТО) - фото 2

Цены шокируют: во временно оккупированном Херсоне установили новые цены в магазинах (ФОТО) - фото 3

Цены шокируют: во временно оккупированном Херсоне установили новые цены в магазинах (ФОТО) - фото 4

Фото: ОК "Юг". 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что цель – втянуть Беларусь в войну: на какой стадии Путин – какая задача сегодня стоит перед Лукашенко. Лукашенко практически ежедневно делает компрометирующие заявления, но армия Беларуси пока не готова вступать в войну против Украины. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале. 

Читайте также о том, что сколько украинок защищают Родину с оружием в руках. Украинки служат в силовых структурах и вместе с мужчинами защищают государство. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что в оккупированном Донецке вновь прогремели мощные взрывы: что известно (ВИДЕО). Взрыв прогремел в микрорайоне Азотный. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что теперь как в Европе – Кабмин снижает температурный режим в квартирах: какой будет температура. В целях экономии энергоресурсов минимум составит 16 градусов. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 



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Источник: https://www.facebook.com/okPivden/
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