Цены шокируют: во временно оккупированном Херсоне установили новые цены в магазинах (ФОТО)

В Оперативном командовании "Юг" показали новые ценники в магазинах Херсона. Фотографии были опубликованы на официальной странице ОК "Юг" в социальной сети Facebook.

Супермаркет. Иллюстрация

""Освободители" установили новые цены во временно оккупированном Херсоне. Цены на привычные для украинцев товары действительно шокируют", — пишет ОК "Юг".

К примеру, упаковка мыла Safeguard из пяти штук по 75 грамм стоит 339 гривен или 678 рублей. В то время как в Украине в данный момент подобный товар, а именно упаковку мыла Safeguard из пяти штук по 70 грамм можно приобрести не дороже 80 гривен.

Фото: ОК "Юг".

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