В оккупированном Донецке вновь прогремели мощные взрывы: что известно (ВИДЕО)

В оккупированном Донецке вновь прогремели мощные взрывы. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в своем официальном Telegram-канале.

Пожар. Иллюстрация

Так, по данным СтратКома ВСУ, в микрорайоне Азотный точным даром уничтожена временная перевалочная база оккупантов БК и ГСМ. Сообщается, что после предыдущих взрывов на складах боеприпасов захватчики в спешке обустроили эту базу.

"Поскольку нужно было спасать и распихивать по городу боеприпасы, по которым еще не прилетело. Все было сделано в спешке и настолько бестолково, что не осталось в стороне от "пристального глаза", который сообщил дяде "Ленд Лизу". Ну а результат вам уже наглядно известен.", — сообщает СтратКом.

Также было опубликовано видео с места событий.

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