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В оккупированном Донецке вновь прогремели мощные взрывы: что известно (ВИДЕО)

Взрыв прогремел в микрорайоне Азотный

сегодня, 14:30
Автор:

Денис
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В оккупированном Донецке вновь прогремели мощные взрывы. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в своем официальном Telegram-канале. 

В оккупированном Донецке вновь прогремели мощные взрывы: что известно (ВИДЕО)

Пожар. Иллюстрация

Так, по данным СтратКома ВСУ, в микрорайоне Азотный точным даром уничтожена временная перевалочная база оккупантов БК и ГСМ. Сообщается, что после предыдущих взрывов на складах боеприпасов захватчики в спешке обустроили эту базу. 

"Поскольку нужно было спасать и распихивать по городу боеприпасы, по которым еще не прилетело. Все было сделано в спешке и настолько бестолково, что не осталось в стороне от "пристального глаза", который сообщил дяде "Ленд Лизу". Ну а результат вам уже наглядно известен.", — сообщает СтратКом. 

Также было опубликовано видео с места событий. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в США выпустили памятную монету в честь защитников Змеиного: сколько стоит и как выглядит. Белый дом продает коллекционную монету с изображением острова Змеиный для ценителей. 

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Источник: https://t.me/AFUStratCom?fbclid=IwAR0i7QGospkT0ze-hg8I4rH2ls8fdydhEqL1HthRCqkmQsCrB3FqpMnxf0A
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