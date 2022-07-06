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Сколько украинок защищают Родину с оружием в руках

Украинки служат в силовых структурах и вместе с мужчинами защищают государство

сегодня, 14:50
Автор:

Козлова Альбіна
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В силовых структурах и Вооруженных силах служит немало украинок. Об этом сообщила заместитель Министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко.

Сколько украинок защищают Родину с оружием в руках

Фото Фейсбук

В подразделениях МВД Украины защищают страну на фронте и в тылу более 66 тысяч женщин. В Национальной гвардии служит более 6 тысяч гражданок, в Нацполиции – более 25 тысяч, более 11 тысяч – в Государственной пограничной службе Украины, 12 тысяч в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, около 5 тысяч женщин – в Государственной миграционной службе. Из 66 тысяч 5640 украинок имеют статус участниц боевых действий.

"Женщины на службе — это сбалансированность подразделения, доверие общества, четкость выполнения задач, взвешенность решений, это перспективы и развитие. Сегодня, во время полномасштабной войны, мы должны обеспечить доступ и надлежащие условия прохождения службы каждой женщине или девушке, изъявившей желание присоединиться к защиты Родины и имеет для этого соответствующие навыки", — подчеркнула Екатерина Павличенко.

По состоянию на декабрь 2021 года было известно, что в Вооруженных силах Украины служат более 32 тысяч женщин, из них более тысячи имеют звание старших офицеров. С 2014 года статус участницы боевых действий получили более 16,7 тысяч военнослужащих женщин. Число женщин в армии начало расти с 2016 года, тогда как с 2005 по 2015 год снижалось с 19 000 до 14 000.

Как писал портал, куда россияне направляют усилия на Донбассе после захвата Лисичанска. Специалисты подчеркнули, что в отличие от предыдущих этапов войны, в российской армии достигли эффективной координации между Центральной группировкой под руководством генерала-полковника Александра Лапина и Южным во главе с генералом Сергеем Суровикиным.




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Источник: https://www.facebook.com/katya.pavlichenko
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