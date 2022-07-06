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Вертолет и самолет нардепа, подозреваемого в госизмене, передали ВСУ (Фото)

Имущество подозреваемого в измене депутата под арестом в соответствии с решением суда

сегодня, 15:50
Автор:

Козлова Альбіна
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Суд принял ходатайство прокуроров и наложил арест на имущество нардепа, подозреваемого в госизмене. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.

Вертолет и самолет нардепа, подозреваемого в госизмене, передали ВСУ (Фото)

фото Офиса генпрокурора

Речь идет о вертолете и самолете, которыми пользовалась семья депутата Украины. Технику изъяли и передали в использование Вооруженным Силам Украины. В настоящее время продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, которое открыто по фактам злоупотребления властью или служебным положением и завладение имуществом по части 2 статьи 28, части 2 статьи 364, части 3 статьи 191 Уголовного кодекса Украины.

Также в сообщении говорится об аресте комплекса "Медвежья дубрава" и других активах, конечным бенефициаром которых является супруга народного депутата.

Как сообщается , комплекс "Медвежья дубрава" называют дачей Медведчуков. В Департаменте стратегических расследований отмечали, что установлено должностное лицо, нарушившее нормы Земельного кодекса Украины и исключившее из земель государственного лесного фонда 122 га стоимостью 26,9 млн грн. На этих землях был возведен комплекс "Медвежья дубрава", бенефециаром субъектов хозяйствования, взявшими эти земли в аренду, является жена народного депутата Украины Виктора Медведчука Оксана Марченко.

Земельные участки переданы в АРМА, как и изъятые в ходе обысков произведения искусства, транспортные средства. В мае правоохранители провели санкционированные обыски у доверенных лиц Оксаны Марченко.

Вертолет и самолет нардепа, подозреваемого в госизмене, передали ВСУ (Фото) - фото 2
Вертолет и самолет нардепа, подозреваемого в госизмене, передали ВСУ (Фото) - фото 3
Вертолет и самолет нардепа, подозреваемого в госизмене, передали ВСУ (Фото) - фото 4

Как писал портал, среди агентов Кремля оказался нардеп. В СБУ рассказали планы россии свергнуть украинские власти
. Вражеские агенты должны были содействовать российскому руководству в оккупации территории нашего государства. Следователи выяснили, что у нардепа была задача контроля над вновь созданными частными охранными предприятиями в разных областях.




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Источник: https://www.gp.gov.ua/ua/posts/pravooxoronci-peredali-zsu-gelikopter-ta-litak-yakimi-koristuvalasya-rodina-narodnogo-deputata
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