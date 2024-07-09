Готовы ли украинцы смириться с повышением налогов во время войны: результаты опроса

От общего числа респондентом только 4,5% украинцев считают, что повышение налогов должно произойти оперативно, чтобы обеспечить максимальные поступления в государственный бюджет в короткий период времени. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Деньги. Фото: из открытых источников

Четверть опрошенных (25,5%) считают, что повышение налогов следует провести, но постепенно, чтобы сбалансировать потребность государства в дополнительных поступлениях и ограниченную покупательную способность населения.

Большинство граждан Украины (58,1%) считают нецелесообразным повышение налогов.

Остальные 11,8% опрошенных затруднились с ответом.

Опрос проводился Центром Разумкова с 21 июня по 2 июля 2024 среди 2026 респондентов. Опрос методом face-to-face только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%

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Также издание "Комментарии" сообщало – опрос показал, что для украинцев важнее, членство в Европейском Союзе или НАТО. С вступлением в какой из блоков можно было бы подождать.

Ранее "Комментарии" писали — 33% среди опрошенных украинцев считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении. При этом 47% считают, что они развиваются в неправильном направлении. Об этом свидетельствуют результаты исследования Центра Разумкова.



