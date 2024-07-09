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Готовы ли украинцы смириться с повышением налогов во время войны: результаты опроса

Власти уже давно забрасывают в информационное пространство тезис о необходимости повышать налоги во время войны

сегодня, 13:02
Автор:
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Кравцев Сергей
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От общего числа респондентом только 4,5% украинцев считают, что повышение налогов должно произойти оперативно, чтобы обеспечить максимальные поступления в государственный бюджет в короткий период времени. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Готовы ли украинцы смириться с повышением налогов во время войны: результаты опроса

Деньги. Фото: из открытых источников

Четверть опрошенных (25,5%) считают, что повышение налогов следует провести, но постепенно, чтобы сбалансировать потребность государства в дополнительных поступлениях и ограниченную покупательную способность населения.

Большинство граждан Украины (58,1%) считают нецелесообразным повышение налогов.

Остальные 11,8% опрошенных затруднились с ответом.

Опрос проводился Центром Разумкова с 21 июня по 2 июля 2024 среди 2026 респондентов. Опрос методом face-to-face только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%

Читайте также на портале "Комментарии" — видят ли украинские беженцы будущее своих детей в Германии и Нидерландах: опрос.

Также издание "Комментарии" сообщало – опрос показал, что для украинцев важнее, членство в Европейском Союзе или НАТО. С вступлением в какой из блоков можно было бы подождать.                                                                                      

Ранее "Комментарии" писали — 33% среди опрошенных украинцев считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении. При этом 47% считают, что они развиваются в неправильном направлении. Об этом свидетельствуют результаты исследования Центра Разумкова.




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Источник: https://razumkov.org.ua/novyny/stavlennia-gromadian-do-mozhlyvykh-zmin-u-pryntsypakh-opodatkuvannia-pry-zblyzhenniukrainy-z-yevropeiskym-soiuzom
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