Видят ли украинские беженцы будущее своих детей в Германии и Нидерландах: опрос

Как передает портал "Комментарии", украинские беженцы в основном интегрировались за рубежом, но лишь часть видят будущее своих детей в странах проживания. При этом в зависимости от страны доля таких украинцев значительно отличается, свидетельствует исследование миграционной платформы EWL, проведенное совместно с Центом Восточноевропейских студий Варшавского университета.

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

Германия предоставила временную защиту более 1,2 млн беженцев от войны в Украине, Нидерланды — более 118 тыс. человек.

Выяснилось, что более половины украинских граждан в Германии (57%) видят будущее своих детей в этой стране, тогда как 39% — в Украине. А вот в Нидерландах ситуация противоположная — более половины (60%) видят будущее своих детей в Украине и только 29% — в текущей стране проживания.

При этом половина опрошенных украинцев в Германии (51%) и Нидерландах (50%) сообщили, что приехали с детьми до 18 лет. В обеих странах с одним ребенком находятся треть респондентов (33%). Средний возраст самого младшего ребенка в Германии — 8 лет, в Нидерландах — 9 лет.

Более половины опрошенных украинских семей в Германии и Нидерландах рассказали, что их дети учатся в двух системах образования — украинской и местной. В Германии почти четверть (24%) украинских детей учатся только в немецкой системе, тогда как в Нидерландах это количество составляет 30%.

Две трети (66%) украинцев в Германии положительно оценивают доступность ухода за детьми, что позволяет родителям работать или продолжать обучение. В Нидерландах такой ответ дали 86% опрошенных.

При этом 40% респондентов в Германии сообщили, что их родственники не планируют к ним переезжать, против 27%, которые ответили утвердительно. В Нидерландах 62% украинцев ответили, что их родственники к ним не переедут. О готовности родственников переехать в эту страну рассказали 26%.

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