Чехия обновляет правила пребывания для украинских беженцев

Власти Чехии представили поправку к закону, которая направлена на улучшение условий проживания украинских беженцев, Поправка, которую сейчас обсуждают в парламенте, может позволить многим украинцам остаться в Чехии на более длительный срок.

Чехия планирует увеличить выплаты некоторым беженцам

Согласно законопроекту, временная защита, которая сейчас действует до марта 2025 года, не только продлится, но и даст беженцам больше возможностей для работы, учёбы и доступа к медицинским услугам. В Чехии уже находится около 400 тысяч украинцев, и их число продолжает расти.

Министр труда и социальных дел Мариан Юречко сообщил, что уже 120 тысяч украинцев работают в Чехии. Он подчеркнул важность их вклада в экономику страны.

Особое внимание в новых мерах уделено уязвимым группам. Помощь для инвалидов и детей может увеличиться, взрослые смогут получать до 4400 крон, а дети — до 6600 крон. Это компенсация за отмену бесплатного жилья, которая начнется с сентября.

Также украинцы, подлежащие военной службе, смогут использовать свою временную защиту даже с просроченными документами, что облегчит им пребывание в Чехии без необходимости возвращения домой для продления документов.

Ранее “Комментарии” писали, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) одобрила идею введения специальных выплат украинским беженцам для их возвращения в Украину. Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что эти выплаты предусмотрены для украинцев, которые по окончании войны будут возвращаться на Родину.

Кроме того, четверть украинских беженцев в Германии посылает средства в Украину. В среднем сумма ежемесячных переводов составляет около 13 тысяч гривен. Об этом сообщает портал комментарии со ссылкой на результаты исследования Миграционной платформы EWL и Центра Восточноевропейских студий Варшавского университета.