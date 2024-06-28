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Чехия обновляет правила пребывания для украинских беженцев

Чехия обновляет миграционную политику: новые правила для украинских беженцев

сегодня, 11:20
Автор:
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Черновалова Кристина
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Власти Чехии представили поправку к закону, которая направлена на улучшение условий проживания украинских беженцев, Поправка, которую сейчас обсуждают в парламенте, может позволить многим украинцам остаться в Чехии на более длительный срок.

Чехия обновляет правила пребывания для украинских беженцев

Чехия планирует увеличить выплаты некоторым беженцам

Согласно законопроекту, временная защита, которая сейчас действует до марта 2025 года, не только продлится, но и даст беженцам больше возможностей для работы, учёбы и доступа к медицинским услугам. В Чехии уже находится около 400 тысяч украинцев, и их число продолжает расти.

Министр труда и социальных дел Мариан Юречко сообщил, что уже 120 тысяч украинцев работают в Чехии. Он подчеркнул важность их вклада в экономику страны.

Особое внимание в новых мерах уделено уязвимым группам. Помощь для инвалидов и детей может увеличиться, взрослые смогут получать до 4400 крон, а дети — до 6600 крон. Это компенсация за отмену бесплатного жилья, которая начнется с сентября.

Также украинцы, подлежащие военной службе, смогут использовать свою временную защиту даже с просроченными документами, что облегчит им пребывание в Чехии без необходимости возвращения домой для продления документов.

Ранее “Комментарии” писали, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) одобрила идею введения специальных выплат украинским беженцам для их возвращения в Украину. Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что эти выплаты предусмотрены для украинцев, которые по окончании войны будут возвращаться на Родину.

Кроме того, четверть украинских беженцев в Германии посылает средства в Украину. В среднем сумма ежемесячных переводов составляет около 13 тысяч гривен. Об этом сообщает портал комментарии со ссылкой на результаты исследования Миграционной платформы EWL и Центра Восточноевропейских студий Варшавского университета.



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Источник: https://www.rbc.ua/ukr/news/chehiya-zminyue-viplati-ukrayintsyam-i-zrobila-1719503250.html
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