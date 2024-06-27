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Присылают ли украинские беженцы в Германии деньги в Украину: какая сумма

Стало известно, какую в среднем сумму денег переводит украинский беженец проживающий в Германии в Украину.

27 июня 2024, 16:45
Автор:
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Slava Kot
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Четверть украинских беженцев в Германии посылает средства в Украину. В среднем сумма ежемесячных переводов составляет около 13 тысяч гривен. Об этом сообщает портал комментарии со ссылкой на результаты исследования Миграционной платформы EWL и Центра Восточноевропейских студий Варшавского университета.

Присылают ли украинские беженцы в Германии деньги в Украину: какая сумма

Сколько денег отправляют украинские беженцы. Фото из открытых источников

Согласно опросам, 25% украинских беженцев, проживающих в Германии, отправляют деньги в Украину. 59% украинцев в Германии не отправляют, а 16% украинских беженцев получает деньги из Украины.

Средняя сумма, которую украинские беженцы в Германии отправляют в Украину, составляет 295 евро (около 13 тыс. гривен).

28% украинцев отправляют менее 99 евро в Украину. 52% отправляют от 100 до 299 евро. В пределах 300-499 евро в Украину отправляют 12% украинских беженцев. Еще 2% посылает 500-999 евро. Более 1000 евро в Украину из Германии посылает 6% украинских беженцев.

Присылают ли украинские беженцы в Германии деньги в Украину: какая сумма - фото 2

Сколько денег в Украину отправляют находящиеся в Германии украинские беженцы

По состоянию на март 2024 года в странах ЕС находится около 4,2 млн. украинских беженцев. Больше всего беженцев из Украины нашли убежище в Германии – 1,2 млн человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, какие зарплаты получают украинские беженцы в Германии.

Также "Комментарии" писали, что глава крупнейшей молодежной организации в Германии Junge Union Йоханнес Винкель заявил о цинизме немецких властей. Винкель призвал отменить льготы для украинских мужчин призывного возраста, чтобы таким образом не отбирать ресурс у Украины для войны против России.



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Источник: https://ewl.com.ua/
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