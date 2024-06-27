Стало известно, какую новую помощь смогут получить украинские беженцы за границей

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) одобрила идею введения специальных выплат украинским беженцам для их возвращения в Украину. Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что эти выплаты предусмотрены для украинцев, которые по окончании войны будут возвращаться на Родину.

Украинские беженцы

То есть, говорит Гончаренко, по завершении боевых действий украинцы, которые решат вернуться жить в Украину, смогут получить финансовую помощь от европейских стран. Пока ни суммы, ни порядок возможных выплат не определены.

Ожидается, что материальную помощь будут оказывать страны-члены Евросоюза из своих бюджетов. Эксперты отмечают, что решения ПАСЕ носят рекомендательный характер, но могут влиять на принятие окончательных решений на уровне ЕС или отдельных стран-членов.

Также, как сообщил Гончаренко, в ЕС будут признаваться медицинские документы и статус инвалидности украинских беженцев. Новая резолюция ПАСЕ призывает государства-члены обеспечить надлежащую защиту для людей с инвалидностью, вынужденных покинуть Украину. Это подразумевает признание статуса инвалидности, степени инвалидности и медицинских сертификатов украинских беженцев.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что живущие в странах ЕС украинские пенсионеры скоро смогут получать пенсии в Европе благодаря новой резолюции ПАСЕ. По словам нардепа Алексея Гончаренко, это значительно улучшит жизнь украинских пожилых людей, в частности, в части доступа к медицинским услугам.

Новые правила позволяют украинцам, достигшим пенсионного возраста и проживающим в ЕС, быть признанными пенсионерами в стране проживания. Это должно обеспечить комфортное существование украинских пенсионеров, позволяя им пользоваться всеми медицинскими услугами, включая экстренную помощь и длительное лечение.



