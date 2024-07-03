Опрос показал, что для украинцев важнее, членство в ЕС или НАТО

Две трети украинцев (64%) считают вступление в Европейский Союз и в НАТО одинаково важным для страны. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса Европейского совета по международным отношениям.

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

При этом 7% отдали предпочтение евроинтеграции Украины, а 12% заявили, что членство в НАТО сейчас важнее. Еще 15% назвали не важным ни то, ни другое.

Результаты этого же опроса показали, что в то время, как большинство украинцев верит, что Киев победит в войне со страной-агрессором, ближайшие союзники в Европе настроены более скептически.

Как выяснилось, европейцы склонны верить, что Украина не победит Россию на поле боя – примерно от трети до половины опрошенных считают, что война завершится урегулированием путем переговоров, а 31% респондентов видят победу России вероятной. Из опрошенных стран ЕС только в Эстонии мнение о победе Украины было преобладающим — 38%.

В то же время большинство украинцев (58%) остаются уверенными, что их армия может победить, и что они могут и в дальнейшем рассчитывать на поддержку своих международных союзников. Лишь 1% украинцев верят, что Россия выиграет войну, тогда как 30% видят урегулирование путем переговоров как наиболее вероятный результат.

Лидеры НАТО "вряд ли найдут внутреннюю поддержку для развертывания войск" среди населения стран-членов. Результаты в пользу этого колеблются от 4 до 22% в разных странах. Относительно расходов на оборону, данные показали, что большинство стран против увеличения своих взносов, за исключением Польши (где 53% поддерживают увеличение расходов на оборону), Эстонии (45%), Швеции (41%) и Германии (40%).



