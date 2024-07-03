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Верят ли европейцы в победу Украины в войне: результаты опроса

Большая часть респондентов склонна верить, что война завершится путем переговоров

3 июля 2024, 10:28
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Кравцев Сергей
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В то время как большинство украинцев верит, что Киев победит в войне со страной-агрессором, ближайшие союзники в Европе настроены более скептически. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает издание "Politico", ссылаясь на данные исследования Европейского совета по международным отношениям (ECFR), опубликованного за несколько дней до саммита НАТО в Вашингтоне. Европейцев из 14 стран ЕС спросили, какое у них мнение о конфликте в Украине.

Верят ли европейцы в победу Украины в войне: результаты опроса

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

Как выяснилось, европейцы склонны верить, что Украина не победит Россию на поле боя — примерно от трети до половины опрошенных считают, что война завершится урегулированием путем переговоров, а 31% респондентов видят победу России вероятной. Из опрошенных стран ЕС только в Эстонии мнение о победе Украины было преобладающим — 38%.

В то же время большинство украинцев (58%) остаются уверенными, что их армия может победить, и что они могут и в дальнейшем рассчитывать на поддержку своих международных союзников. Лишь 1% украинцев верят, что Россия выиграет войну, тогда как 30% видят урегулирование путем переговоров как наиболее вероятный результат.

Лидеры НАТО "вряд ли найдут внутреннюю поддержку для развертывания войск" среди населения стран-членов. Результаты в пользу этого колеблются от 4 до 22% в разных странах.

Относительно расходов на оборону, данные показали, что большинство стран против увеличения своих взносов, за исключением Польши (где 53% поддерживают увеличение расходов на оборону), Эстонии (45%), Швеции (41%) и Германии (40%).

Однако большинство европейцев все еще поддерживает участие в войне другими способами – например, предоставляя техническую помощь и увеличивая поставки оружия и боеприпасов.

Только в Болгарии, Греции и Италии большинство населения — 63%, 54% и 53% соответственно — считают увеличение поставок боеприпасов и оружия в Украину "плохой идеей".

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Источник: https://www.politico.eu/article/europe-ukraine-war-russia-polls-kyiv-ecfr-nato-summit-greece-polls-bulgaria-germany-poland/
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