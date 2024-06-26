Скольким украинцам нравится направление развития страны: результаты опроса

33% среди опрошенных украинцев считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении. При этом 47% считают, что они развиваются в неправильном направлении. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты исследования Центра Разумкова обнародованые на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина"

Опрос украинцев. Фото: из открытых источников

По данным опроса, проведенного с 6 по 12 июня, доля тех, кто считает, что события в Украине развиваются в правильном направлении, меньше, чем доля тех, кто придерживается мнения, что они развиваются в неправильном направлении (соответственно, 33% и 47%).

Однако социологи отмечают, что соотношение этих групп остается лучше, чем перед началом полномасштабной войны (в декабре 2021 года ˗ соответственно, 20% и 65,5%).

Отмечается, что после начала полномасштабной агрессии России против Украины доля граждан, которые считали, что события в Украине развиваются в правильном направлении, существенно выросла (с 20% в декабре 2021 года до 51% в сентябре-октябре 2022 года), достигнув самых высоких показателей в феврале-марте 2023 года (61%).

После этого, — отмечают социологи, — наблюдается тенденция к снижению этого показателя.

Также в этом же исследовании социологи выяснили, что 80% украинцев верят в победу Украины в войне против России. Противоположного мнения придерживается 12% опрошенных.

Наибольший процент верующих в победу Украины находятся на западе и центре – по 84%. На юге верят в победу 79%, а меньше всего на востоке – 65%.

Наименьший показатель неверия в центральном регионе – 9%, а самый высокий – на востоке – 18%.

Также Центр Разумкова спросил украинцев, когда, по их мнению, закончится война победой Украины. 38% опрошенных считают, что победа Украины наступит за 1-2 года, 15% выбрали вариант в пределах 3-5 лет, а 5% — более 5 лет. Лишь 1% считает, что победа наступит "вряд ли при моей жизни"



