Когда закончится война в Украине: сколько украинцев верят в победу

80% украинцев верят в победу Украины в войне против России. Противоположного мнения придерживается 12% опрошенных. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследование социологической службы Центра Разумкова.



Опрос Центра Разумкова о победе Украины. Фото из открытых источников

Результаты опроса за июнь 2024 показали, что 80% украинцев верят в победу Украины. Наибольший процент верующих в победу Украины находятся на западе и центре – по 84%. На юге верят в победу 79%, а меньше всего на востоке – 65%.

Не верят в победу Украины 12% опрошенных. Наименьший показатель неверия в центральном регионе – 9%, а самый высокий – на востоке – 18%.

Также Центр Разумкова спросил украинцев, когда, по их мнению, закончится война победой Украины. 38% опрошенных считают, что победа Украины наступит за 1-2 года, 15% выбрали вариант в пределах 3-5 лет, а 5% — более 5 лет. Лишь 1% считает, что победа наступит "вряд ли при моей жизни"

В вопросе, что украинцы сочтут победой, 42% назвали вывод российских войск и восстановление территорий Украины по состоянию на январь 2014 года. 17,5% назвали победой распад России, а 14% считают возвращение к состоянию февраля 2022 года. 8% победой будут считать деоккупацию Украины, однако без Крыма, а еще 8% указали на прекращении огня, даже если армия РФ останется на захвативших оккупированных территориях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об опросе, который показал, готовы ли украинцы продолжать сражаться против России.

Также "Комментарии" писали о том, сколько украинцев считает, что Украина никогда не станет частью Европейского Союза.