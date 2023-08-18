Госаудитслужба проверила работу ОГТСУ: нарушение на миллиарды гривен

В сети активно распространяется копия письма Госаудитслужбы, в котором говорится, что Аудиторская служба проверила работу ОГТСУ за 2019 — 2022 годы.

ОГТСУ. Фото: из открытых источников

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"По результатам проведенных мероприятий государственного финансового контроля установлено финансовых нарушений и недостатков на общую сумму 341 169,3 млн грн, в том числе приведших к потерям финансовых (материальных) ресурсов на сумму 82 597,9 млн грн...", – говорится в письме.

Эксперт по жилищно-коммунальным услугам Олег Попенко отреагировал на данную информацию, обратив внимание, что за 4 года финансовых нарушений и недостатков на 341 млрд гривен мы не досчитались 9,5 млрд долларов, да еще потеряли сумму в 2,5 млрд долларов.

"И, это проведенная корпоративная реформа, назначенный наблюдательный совет, дали высокие зарплаты по 300 000 грн, назначили членов правления с высоченной зарплатой, все приходили на работу в патриотическом наряде, а нарушений на 400 млрд, и потерь! То есть, чистых денег на 2,5 млрд долларов. И за все это оплатит конечный потребитель в тарифах. Каких вам реформ не хватает?" – возмущается эксперт.

Читайте на портале "Комментарии" — кому война, а кому ярмарка: зачем в "Нафтогазе" решили накупить сувенирную продукцию на миллионы.

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина готовится к сложной зиме: в Нафтогазе существенно увеличили ежедневную добычу газа.

Ранее "Комментарии" писали — готова ли Украина к новым ударам РФ по энергетике — что важно учесть перед отопительным сезоном. Эксперты проанализировали ситуацию.



