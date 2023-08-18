Госаудитслужба проверила работу ОГТСУ: нарушение на миллиарды гривен

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Кравцев Сергей
В сети активно распространяется копия письма Госаудитслужбы, в котором говорится, что Аудиторская служба проверила работу ОГТСУ за 2019 — 2022 годы.
ОГТСУ. Фото: из открытых источников
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Эксперт по жилищно-коммунальным услугам Олег Попенко отреагировал на данную информацию, обратив внимание, что за 4 года финансовых нарушений и недостатков на 341 млрд гривен мы не досчитались 9,5 млрд долларов, да еще потеряли сумму в 2,5 млрд долларов.
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Ранее "Комментарии" писали — готова ли Украина к новым ударам РФ по энергетике — что важно учесть перед отопительным сезоном. Эксперты проанализировали ситуацию.
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Ігор
сегодня, 13:50
Тепер ми знаємо, чому навіть на найвищому рівні командування не хоче воювати за таку країну Баг. Створено для розпилу дітьми Авраама. Тому деморалізовані і тягнуть час зі звільненням. Захищати старий продажний мотлох, який своїх дітей і статки вивіз?