Голая фотосессия в Дубае: бизнесмен поделился новыми подробностями

В начале апреля многие украинцы с интересом следили за развитием событий в Объединенных Арабских Эмиратах. Как известно, в необычный скандал тогда попали 12 наших соотечественниц, снявшихся в стиле ню на террасе известного отеля. По словам предполагаемого организатора фотосессии Алексея Концова, власти Дубая не разобрались в ситуации, пишет пропагандистский портал "РИА Новости".



Фотосессия обнажившихся моделей в купальниках. Фото из открытых источников

Бизнесмен Концов, на чье имя якобы был зарегистрирован номер, в котором и произошла скандальная "голая" съемка, добавил несколько новых деталей к уже имеющимся фактам.

Как объясняет мужчина, в номере никто не собирался делать никаких дополнительных фотографий. Модели якобы поднялись к нему просто для того, дабы переодеться после съемки в купальниках.

По словам Концова, все девушки присутствовали в его комнатах не больше получаса. А на открытой лоджии и вовсе пробыли около пары минут.

Также российский бизнесмен уверяет, будто бы все было предварительно согласовано с администрацией отеля. Однако при последующем разбирательстве этот факт якобы предпочли умолчать.

Напомним, неловкий инцидент произошел на территории одной из лучших гостиниц Дубая — Dubai Marina. Высотное здание располагается в центре столицы ОАЭ. Считается, что всего к съемке было привлечено около 40 людей, более четверти которых — украинки.

Все они были арестованы местной полицией субботним утром, 3 апреля. О нарушении норм морали сообщили обитатели соседних зданий, завидев толпу голых девушек, позирующих на одной из террас вышеупомянутой гостиницы.



Спустя десять дней после задержания, 13 апреля, девушки, имеющие украинское гражданство, вернулись на родину. Прежде их обязали уплатить крупный штраф и запретили последующий въезд в ОАЭ.

К слову, "Комментарии" сообщали, что девушки ранее уже участвовали в похожих проектах — на территории горнолыжного курорта Буковель. Некоторые снимки и больше подробностей можете найти в нашем материале.

Также на портале вы узнаете, какими были условия содержания украинских моделей в тюрьме Дубая.

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